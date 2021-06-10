Диня вам на допомогу: неймовірна історія грецького покериста, який виграв турнір з однією фішкою

Арістідіс Мошонас вразив світ у 2019 році, вигравши змішаний турнір на WSOP після всього однієї фішки в стеці по ходу турніру

Камбек Арістідіса Мошонаса назавжди увійде в історію покеру / Фото: WSOP

Один з найбільш вражаючих камбеків в історії покеру відбувся два роки тому на WSOP в Лас-Вегасі. Змішаний турнір по Холдему та Омасі виграв покерист з Греції Арістідіс Мошонас.

Здавалося б, що в цьому такого? Призові за перемогу склали менше 200 тисяч, а ноунейми часто домагаються успіху на гучних турнірах. Особливість полягала в тому, що після четвертого раунду гри Арістідіс залишився всього з однією фішкою за столом (це половина великого блайнда)!

Хлопець не сумував і зміг набрати такий хід, що в підсумку переміг в турнірі, залишивши позаду себе таких неслабких покеристів як Райнер Кемпе, Адам Моравец, Там Нгуєн, Келвін Андерсон, Марк Грегоріч, Адам Лампере та Дан Мацузукі. Саме останнього Мошонас і вибив у хедз-апі, завоювавши свій єдиний браслет в кар'єрі.

Відмінною особливістю Арістідіса було те, що на гру він заявився... з динею! Як розповів сам герой вечора, він любить називати динями суперників, які раз по раз його обіграють в онлайні. Що й казати, вийшло дійсно неймовірно і забавно.