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Двох гравців із Бразилії звинувачують у шахрайстві на великому турнірі. Постраждав українець

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
27 грудня, 18:25
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Родріго Сейджі та Родріго Селуан стали учасниками дивної роздачі за фінальним столом WPT DeepStack Main Event
Родріго Сейджі (ліворуч) та Родріго Селуан (праворуч) потрапили в скандальну ситуацію
Родріго Сейджі (ліворуч) та Родріго Селуан (праворуч) потрапили в скандальну ситуацію

Тиждень тому в один із онлайн-румів завершився Головний турнір WPT DeepStack. Його тріумфатором став бельгієць Жерар Карбо, який поповнив свою скарбничку на 184 тисяч доларів.

Вдало відіграв за фінальним столом та анонімний українець під ніком BetBetFck, який посів 6 місце (41К призових). Його та лідера розділили три бразильці, яких, щоправда, звинувачують у порушенні правил, а саме у тимплеї.

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Чіплідером у 5-макс був бразилець Родріго Сейджі та в одній з роздач з AJ він вирішив не підтримувати ставку свого співвітчизника Родріго Селуана з А9. Сейджі поставив 2 вб, змусивши трьох опонентів скинути карти.

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Селуан, що залишився за столом, пішов в олл-ін (7,1 вб), однак його тезка вирішив скинути карти. Відомий покерист Федір Хольц, який дивився стіл у прямому ефірі, впевнений, що бразильці тімплеїли

При цьому за гравців заступився регуляр Патрік Ховард, який заявив, що на основі однієї роздачі Хольц не мав права звинувачувати у шахрайстві бразильців. Він запевняє, що безглуздіші фолди бували і на вищих рівнях.

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