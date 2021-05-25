Дван і Айві можуть зустрітися за столом покеру в червні

Зустріч хедз-ап між легендарними гравцями відбудеться влітку

Уже найближчим часом любителі покеру можуть побачити зустріч хедз-ап між легендарними гравцями. Наступного місяця Том Двані та Філ Айві приєднаються до 30 інших учасників турніру WPT Heads-Up Championship, організатором якого стане китайський покер-рум Poker King.

Нокаут-турнір з 32 учасниками пройде з 18 по 22 червня. Розмір вступного внеску становитиме 25 000 доларів. Причому одні гравці зустрінуться за офлайн-столами, а інші зіграють віртуально. Ймовірно, подібний змішаний формат вперше буде застосовуватися на турнірі такого рівня.

Хоча повний список гравців ще невідомий, участь Айві та Двана підтверджено, оскільки обидва гравці є амбасадорами китайського покер-руму, в якому раніше цього року проходив фестиваль WPT Spring.

Місцем проведення події стане курортне місто Кабо-Сан-Лукас у Мексиці. Прямі трансляції ігор відбуватимуться на Twitch і YouTube.

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