Два нових турніри та відсутність черг: особливості проведення Світової серії покеру в цьому році

Виконавчий директор організації Тай Стюарт розповів про зміни в організації Світової серії покеру 2 021

Тай Стюарт - виконавчий директор Світової серії покеру (WSOP) / Фото: Pokernews

Вже цієї осені повертається Світова серія покеру (WSOP). З 30 вересня по 17 листопада в Лас-Вегасі зберуться зірки, щоб розділити між собою 88 золотих браслетів. Виконавчий директор Тай Стюарт розповів про особливості майбутніх турнірів серії.

По-перше, організатори слідують тенденціям під час пандемії коронавірусу та відмовляться від черг на реєстрацію. Тай закликає всіх учасників записатися в режимі онлайн, щоб знизити ризики зараження ковідом. Крім того, директор подякував департаменту охорони здоров'я штату Невада за можливість провести такі великі івенти у "живому" режимі.

Також Стюарт розповів, що кілька культових турнірів так і не повернуться на WSOP. Заснований у 2020 році Mystery Bounty в цьому році замінить турнір Залу слави покеру. Він відбудеться в останній день серії (17 листопада) і у ньому фанатам запропонують зіграти проти своїх кумирів. Ті в свою чергу отримають спеціальні статуетки з роком їх вступу до Залу слави. До слова, в цьому році за традицією в нього додасться ще один гравець. Торік ним став американець Хак Сід, володар чотирьох браслетів WSOP.

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Крім того, не відбудеться івент Big 50, який в минулому році був заснований на честь 50-річчя WSOP. Замість нього пройде захід Reunion, адже саме "возз'єднання" – це те, що відчують на собі гравці в покер після тривалого періоду без офлайн-турнірів.