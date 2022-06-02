Дракон на захисті кіберфронту! PokerMatch презентував діджитал-амбасадора

Віртуальний амбассадор Драгобрат стане талісманом покерного руму та активним кіберволонтером, який підтримує всі благодійні турніри бренду

Драгобрат - талісман PokerMatch

У часи, коли всі українці об'єдналися заради спільної перемоги над ворогом, бренди просто не мають права стояти осторонь. З перших днів війни PokerMatch допомагає тим, хто цього найбільше потребує.

Компанія прагне, щоб у цій допомозі взяли участь якнайбільше спортсменів-покеристів. Саме заради такого єднання компанія вирішила анонсувати свій новий талісман як кіберволонтера.

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Дракон Драгобрат – це діджитальний персонаж, який став уособленням якостей компанії PokerMatch. Головний герой – це своєрідний провідник у світ цікавих сучасних розваг, який знайомить аудиторію з покером та навколопокерним світом, розповідає про розважальні ігри та допомагає орієнтуватися у їх різноманітності.

У важкий для країни час дракон-захисник не може залишатися осторонь жахливих подій, адже він на боці світла та добра. Поки українські військові котики борються за свободу України, кіберперсонаж у тилу працює над благодійними проектами, які можуть підтримати військових та всіх українців.

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Ім'я Драгобрат було обрано з кількох причин. По-перше, це український персонаж із максимальною етнічною ідентичністю (у команді PokerMatch дракона вже ласкаво прозвали дракотиком чи драгокотиком).

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Родом він із високогірного урочища українських Карпат – Драгобрата. Характер дракона трохи войовничий, темпераментно-гуцульський, але щирий і справедливий.

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Найяскравіші якості героя – швидкість, стійкість, активність у суспільному житті, інтерес до всього нового і, звичайно ж, готовність прийти на допомогу. Персонажу властиве все драйвове, азартне та нове. З'явився дракон біля підніжжя гори Стіг на Закарпатті.

"Ми відчуваємо відповідальність та необхідність стати тим брендом, який зможе об'єднати наших гравців заради допомоги людям та якнайшвидшої перемоги над ворогом. З перших днів війни ми бачимо, як об'єдналося все українське та міжнародне покерне ком'юніті. Дракон Драгобрат стане своєрідним узагальнюючим чином усіх ініціатив компанії та транслюватиме актуальні проекти бренду, у тому числі благодійні". , – Коментують у PR-службі компанії.

Незабаром у бренд-амбасадора PokerMatch з'являться власні сторінки в соціальних мережах. Там дракон і розкриватиме свою волонтерську діяльність.

На честь дракона Драгобрата командою PokerMatch вже ініційовано новий "Вогненний турнір" із призовим фондом 200 тисяч гривень для гравців. Додатково 50 тисяч гривень буде передано на гуманітарну допомогу. Деталі – на офіційному сайті компанії.