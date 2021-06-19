Діджей за крок від сенсації: відео найкращих роздач першого ігрового дня WPT Heads Up Championship

Стів Аокі зумів дати бій Дену Сміту, однак рішення піти в олл-ін з "двійкою" та"трійкою" себе не виправдало

Ден Сміт провів захоплюючі партії зі Стівом Аокі / Фото: Instagram Дена Сміта

Вчора стартував WPT Heads Up Championship в режимі онлайн. 32 гравці заплатили по 25 тисяч доларів бай-іну і тепер поборються за призовий фонд у 800 тисяч.

Змагання відбудеться за олімпійською системою в форматі хедз-ап. Щоб пройти суперника, покеристу потрібно здобути дві перемоги над ним. У п'ятницю відбулися вісім зустрічей 1/16 фіналу. У центральній битві дня один з фаворитів змагання Ден Сміт зумів здолати діджея Стіва Аокі.

Хайролер поступився у першій грі, проте швидко відігрався і зміг схилити чашу терезів на свою користь в останніх роздачах. Крім Сміта, в 1/8 фіналу також пройшли Стефан "Stefan11222" Бураков, Лів Бускет, Олександра Ботез, Ентоні Зінно, Buttonclickr, Крістофер Крук і Даніель Дворесс.

Сьогодні ж в бій вступлять такі важковаговики як Філ Айві, Стівен Чідвік, Патрік Антоніус, Нік Петраджело. Ну а головною прикрасою дня обіцяє стати принципова битва між Дагом Полком і Томом Дваном.