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День Незалежності в Одесі: у Південній Пальмірі пройде грандіозна серія покерних турнірів

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
22 липня, 17:00
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Компанія PokerMatch спільно з UA Millions та Всеукраїнською федерацією спортивного покеру проведуть дев'ять івентів в одеському казино в кінці серпня
/ Фото: PokerMatch

Найгарячіший покерний турнір України повертається! З 20 по 29 серпня в Одесі відбудеться найбільша міжнародна покерна live-серія PokerMatch UA Millions.

На учасників чекає 9 супертурнірів та море покерних емоцій від івентів з Безлімітного Холдему та Омахи. Загальний призовий фонд подій складе більше 10 мільйонів гривень!

Дати Івент Бай-ін Гарантія
20-23 серпняPokerMatch Millions4000 грн2 млн грн
22-24 серпняIndependence Cup30000 грн2 млн грн
23-24 серпняFirst Open Cup1500/8000 грн1 млн грн
24 серпняUkraine Poker Cup Omaha PL8000 грн300 тис грн
25 серпняPokerMatch Stars Bounty9200 грн500 тис грн
25 серпняHyper Turbo Event3500 грн200 тис грн
26-27 серпняProgressive Knockout 8-max11500 грн500 тис грн
28-29 серпняGoodbye Summer1000/5500 грн500 тис грн
25-29 серпняMain Event2500/20000 грн3 млн грн

У всі турніри можна буде відібратися через фріроли та сателіти. Також з 26 липня на PokerMatch почнеться онлайн-відбір, де гравці зможуть щодня випробувати свій шанс на виграш квитків в основні івенти серії.

Більш докладні правила відбору та участі описані на офіційному сайті PokerMatch, одного з організаторів серії PokerMatch UA Millions. Все івенти пройдуть в одеському казино First (Gagarinn Hotel) на березі Чорного моря, тому не пропустіть свій шанс весело та успішно завершити літній сезон!

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