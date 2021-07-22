День Незалежності в Одесі: у Південній Пальмірі пройде грандіозна серія покерних турнірів

Найгарячіший покерний турнір України повертається! З 20 по 29 серпня в Одесі відбудеться найбільша міжнародна покерна live-серія PokerMatch UA Millions.
На учасників чекає 9 супертурнірів та море покерних емоцій від івентів з Безлімітного Холдему та Омахи. Загальний призовий фонд подій складе більше 10 мільйонів гривень!
|Дати
|Івент
|Бай-ін
|Гарантія
|20-23 серпня
|PokerMatch Millions
|4000 грн
|2 млн грн
|22-24 серпня
|Independence Cup
|30000 грн
|2 млн грн
|23-24 серпня
|First Open Cup
|1500/8000 грн
|1 млн грн
|24 серпня
|Ukraine Poker Cup Omaha PL
|8000 грн
|300 тис грн
|25 серпня
|PokerMatch Stars Bounty
|9200 грн
|500 тис грн
|25 серпня
|Hyper Turbo Event
|3500 грн
|200 тис грн
|26-27 серпня
|Progressive Knockout 8-max
|11500 грн
|500 тис грн
|28-29 серпня
|Goodbye Summer
|1000/5500 грн
|500 тис грн
|25-29 серпня
|Main Event
|2500/20000 грн
|3 млн грн
У всі турніри можна буде відібратися через фріроли та сателіти. Також з 26 липня на PokerMatch почнеться онлайн-відбір, де гравці зможуть щодня випробувати свій шанс на виграш квитків в основні івенти серії.
Більш докладні правила відбору та участі описані на офіційному сайті PokerMatch, одного з організаторів серії PokerMatch UA Millions. Все івенти пройдуть в одеському казино First (Gagarinn Hotel) на березі Чорного моря, тому не пропустіть свій шанс весело та успішно завершити літній сезон!