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Що ти забула в Майамі? Популярний покерист відпочив у Флориді з дикою твариною (фото)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
18 липня, 20:40
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Патрік Антоніус зробив перерву в покерній кар'єрі та відпочиває в теплих регіонах США
Патрік Антоніус вдало змінив теніс на покер
Патрік Антоніус вдало змінив теніс на покер / Фото: Instagram Патріка Антоніуса

Місяць тому Патрік Антоніус дійшов до фіналу WPT Heads-Up Championship, однак у вирішальній битві без шансів поступився Філу Айві.

Після важкого турніру фінський гравець вирушив у тривалий відпочинок, на час попрощавшись з покером. Спочатку Антоніус відправився в гори у Мексику, прогулявшись по хребту Сьєрра-Мадре. А зараз Патрік релаксує в Майамі, звідки виклав забавне фото з ігуаною пристойних розмірів.

Відзначимо, що представник Фінляндії є колишнім тенісистом, проте серйозна травма спини завадила йому почати професійну кар'єру з ракеткою в руках. Попрацювавши деякий час моделлю, Антоніус сів за покерний стіл завдяки своїм друзям, які познайомили його з картковим світом.

За всю свою кар'єру Патрік виграв більше 12 мільйонів призових, записавши на свій рахунок дев'ять перемог у великих турнірах, в тому числі й на EPT 2005 у Баден-Бадені. Втім, найбільші призові він виграв на Super High Roller Bowl China 2018, заробивши понад три мільйони доларів за друге місце на турнірі.

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