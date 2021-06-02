Як збільшити свій покерний IQ. Книга, що робить гру зрозумілою навіть для п'ятикласника

Твір Роя Раундера допоможе новачкові швидко налаштувати в голові "покерний калькулятор" і пояснить, як прорахувати ймовірність своєї перемоги

Книга «Легка покерна математика» розповість все про розрахунок шансів гравця за столом / Фото: Getty Images

Однією з книг, які експерти радять для гравців-початківців у покер, є невеликий посібник Роя Раундера під назвою "Легка покерна математика. Секрети Безлімітного Холдема".

Ця книга, всього на 46 сторінок, легкою і доступною мовою розповідає читачам про основи обчислення шансів на перемогу з вашою комбінацією. Автор запевняє, що навіть п'ятикласник з мінімальними навичками додавання, віднімання, множення і ділення зможе швидко навчитися підраховувати свої шанси за столом.

"Вивчення шансів збільшить ваш покерний IQ, що дозволить сприймати просунуті стратегії та теорію набагато легше. Існувала одна проблема. Досі вивченню шансів у покері навчала жменька професіоналів і їх книги здебільшого складні для розуміння. Ніхто не спромігся спустити світ "покерної математики" до легкого формату, до навчання крок за кроком, якому кожен міг би швидко вивчитися. І це – мета цієї книги".

Рой у легкій та доступній формі розповідає, як швидко підрахувати свої аути (карти в колоді, які можуть посилити комбінацію гравця) і відсіяти аути суперника (дисконтувати). Також автор детально розписує ситуації та комбінації в покері, коли гравцеві слід підтримувати ставку суперника (CALL) і коли слід пасувати (FOLD), ґрунтуючись виключно на математиці.

Для прикладу, випадає гравцеві на руки пара дам (Q♣ Q♥), а на флопі з'являються А♣ Q♣ К♣. Ви робите ставку, а ваш суперник йде в олл-ін. Чи варто її підтримувати? У вас вже на руках сет і навіть роял-флеш дро, але ж у суперника вже може бути валет (J) і 10 або навіть дві трефи, що дозволяє йому вже сидіти зі стрітом чи флешем. Вивчивши просту табличку, ви зрозумієте, що у вас приблизно 68% на перемогу в розіграші, а у вашого противника – близько 32%.

Книга виявилася простою для сприйняття саме завдяки тому, що безліч теорії підкріплюється конкретними прикладами за столом з усіма можливими підрахунками та описаною логікою. Тому не пошкодуйте витратити свій час, щоби почитати цю книгу.