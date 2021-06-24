Через рік після Євро: як Андрій Шевченко підкорював покер разом з Роналдо та Надалем (відео)

Легенда Динамо та Мілана успішно виступив на благодійному івенті, випередивши навіть професійного покериста Даніеля Негреану

Андрій Шевченко - великий любитель гри в покер

Одним з перших східноєвропейських спортсменів, які почали серйозно захоплюватися покером, можна сміливо назвати нинішнього тренера збірної України Андрія Шевченка. Легенда Динамо прив'язався до карткової грі під час перебування у Мілані, оскільки багато його одноклубників тоді проводили вільний час за покером.

Шевченко вперше засвітився на великому івенті 10 років тому в київському клубі "Хрещатик". П'ятеро найкращих гравців масштабного турніру здобули право битися з володарем Золотого м'яча за фінальним столом, проте сам футболіст протримався на ньому недовго. Всього через годину гри Шевченко вибув зі змагання.

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Проте найбільш пам'ятним івентом у покерній кар'єрі Андрія Миколайовича можна назвати благодійний турнір, який відбувся через рік після Євро-2012 і завершення кар'єри. Тоді, у 2013 році, в ньому взяли участь інший легендарний футболіст Роналдо, лижник Альберто Томба, хокеїстка Фатіма Морейра де Мело, тенісист Рафаель Надаль і один з найкращих покеристів в історії Даніель Негреану. До того івенту Шевченко готував найкращий український гравець і амбасадор PokerMatch Євген Качалов. Тренування дали свій результат.

В одній з роздач Андрій Миколайович з парою "десяток" (ТТ) зумів стеком задавити Надаля, у якого на префлопі випали АК. А через кілька рук Шевченко не піддався на агресію з боку Негреану. В українця на руках були А4, у канадця – АТ. На дошку лягають 4-7-6-7-4, проте вже на терні Даніель починає підіймати ставки. Шевченко не злякався і з фул-хаусом забрав банк.

Ключова роздача відбулася, коли за столом залишилися четверо (Томба і Роналдо вилетіли першими). У гру йдуть Шевченко (кілька "вісімок"), Надаль (дві "п'ятірки") і Негреану (А7). Українець з великим стеком вирішує йти в олл-ін на префлопі, іспанець з канадцем йому відповідають. При первісному розкладі шанси на перемогу Андрія Миколайовича в роздачі становили 54%, однак флоп (3-J-5) виводить в явні фаворити Надаля.

В результаті терен і рівер не підсилили руку Шевченка і Негреану. Канадець фінішує четвертим, а українець – третім. Чемпіоном же став Надаль, який обіграв у хедз-апі Фатіму. До слова, хокеїстка на траві пізніше стане професійним гравцем в покер. За підсумками турніру Шевченко виграв 10 тисяч доларів, які пішли на благодійність.