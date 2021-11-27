Гра
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
📣 Прес-марафон Зеленського Маско, хто ти? Маско, хто ти? 🔱 Бурба – герой чи зрадник? 🎄 Новий рік 2022
poker
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Чехословацький успіх! Гравець зі Словаччини отримав перший для країни браслет WSOP

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
27 листопада, 18:40
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Самуель Странак та Алан Сабо зійшлися в хедз-апі в турнірі Світової серії покеру і першому судилося здобути історичну перемогу
Самуель Странак - чемпіон WSOP Europe
Самуель Странак - чемпіон WSOP Europe / Фото: WSOP

21 листопада у чеському місті Розвадів стартувала Світова покерна серія Європи. Аж до 8 грудня WSOP проведе 15 великих івентів, у яких розіграє золоті браслети.

Так, вчора завершився четвертий івент Омаху з бай-іном 2 тисячі доларів. У турнір було зроблено 241 вхід, а його переможцем став учений із Братислави Самуель Странак.

Реклама

Це перший браслет WSOP не тільки в його кар'єрі, а й у Словаччині в принципі. При цьому Самуель не вважає себе професійним гравцем, адже до вчорашнього вечора заробив на покері лише 8 тисяч доларів.

Читайте також: Представник Італії вперше за 7 років став чемпіоном Світової серії покеру

Реклама

Странак спеціалізується саме на Омаху, тоді як у Холдем грає в основному заради хобі. При цьому варто зазначити, що в хедз-апі Сем воював зі своїм добрим другом та співвітчизником. Аланом Сабо, який з іронією прокоментував дуель зі Странаком

"Ми сміялися друг з одним. Які були шанси, що ми опинимося у хедз-апі? Це був чудовий досвід. Я мало не розплакався, коли вийшов проти цього парубка. Жаль, звичайно, що я не виграв браслет, але я дуже радий за Самуеля".

Зазначимо також і непоганий виступ українців у івенті. Андрій Любовецький посів 9 місце, тоді як Денис Федоренко став 13-им. На двох діти виграли понад 11 тисяч євро.

Реклама

Результати фінального столу WSOPE #4 2K Pot Limit Omaha:

  1. Самуель Странак – 101,8 тис. євро
  2. Алан Сабо – 62,9 тис. євро
  3. Іен Бредлі – 44 тис. євро
  4. Василь Медаров – 31,5 тис. євро
  5. Амір Мозаффарян – 23 тис. євро
  6. Красімір Янков – 17,1 тис. євро
  7. Станіслав Пархоменко – 13 тис. євро
  8. Ерманно ді Нікола – 10,2 тис. євро

покерWSOPWSOP Europe
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Покер
Світова серія покеру
Більше про серію
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
психологія азарту
Більше статей
Основи покеру
Більше знань
Покер - це твій спорт
Рейтинг
Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
Дивитись весь рейтинг
Опитування
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Брін Кенні Брін Кенні
56.4
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
55.8
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
43.8
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.8
5
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.2
Дивитись весь рейтинг
Main Event WSOP 2021
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти