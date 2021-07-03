Британський покерист висміяв гравця збірної Швейцарії, який провалився на Євро-2020 (фото)

Патрік Леонард (зліва) підколов швейцарського захисника Фабіана Шера (праворуч) / Фото: Getty Images
Вчора відбулися перші матчі 1/4 фіналу футбольного Євро-2020. У першому поєдинку дня Іспанія насилу пройшла Швейцарію, здолавши суперника в серії пенальті.
За поєдинком стежив відомий британський покерист Патрік Леонард, який недавно відвідав матч Англії та Німеччини. Хлопець високо оцінив напружену серію пенальті у Stories своєї сторінки в Instagram, а також назвав захисника швейцарців Фабіана Шера "понтером", висміявши його промах з 11-метрової позначки.