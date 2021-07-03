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Британський покерист висміяв гравця збірної Швейцарії, який провалився на Євро-2020 (фото)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
3 липня, 12:10
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Патрік Леонард висловив свою думку про невдалий ударі захисника Фабіана Шера, який не зміг переграти в дуелі іспанського воротаря
Патрік Леонард (зліва) підколов швейцарського захисника Фабіана Шера (праворуч)
Патрік Леонард (зліва) підколов швейцарського захисника Фабіана Шера (праворуч) / Фото: Getty Images

Вчора відбулися перші матчі 1/4 фіналу футбольного Євро-2020. У першому поєдинку дня Іспанія насилу пройшла Швейцарію, здолавши суперника в серії пенальті.

За поєдинком стежив відомий британський покерист Патрік Леонард, який недавно відвідав матч Англії та Німеччини. Хлопець високо оцінив напружену серію пенальті у Stories своєї сторінки в Instagram, а також назвав захисника швейцарців Фабіана Шера "понтером", висміявши його промах з 11-метрової позначки.

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