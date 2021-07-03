Британський покерист висміяв гравця збірної Швейцарії, який провалився на Євро-2020 (фото) Поділитися Копіювати лінк

Патрік Леонард висловив свою думку про невдалий ударі захисника Фабіана Шера, який не зміг переграти в дуелі іспанського воротаря