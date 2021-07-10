Брін Кенні передумав – покерист дав згоду на гарячу дуель зі скандальним Дагом Полком

Гравці зчепилися через навчальну покерну тематику і тепер мають намір принизити друг одного в хедз-апі

Схоже, Даг Полк (праворуч) нажив собі ще одного ворога - Бріна Кенні (зліва)

В кінці червня скандальний Даг Полк кинув виклик Бріну Кенні. Американець пропонував суперникові зіграти покерну хедз-ап дуель, проте отримав відмову від Бріна.

Причиною конфлікту хайролерів став пост Кенні в Twitter, де він прорекламував свої навчальні курси з покеру і згадав в тексті, що всі інші курси – сміття. Це і зачепило Полка, який є засновником популярного навчального сайту Upswing Poker.

Проте, не дивлячись на те, що спочатку Кенні спасував перед дуеллю, тепер же він поміняв свою думку, про що написав на своїй сторінці в Twitter: "Я приймаю хедз-ап High Stakes Duel на 1 мільйон доларів. Переможець повинен перерахувати 20% на благодійність". Також Брін відзначив, що не хоче тривалого хедз-апу і має намір розправитися з Дагом протягом одного дня.

Втім, сам Полк не надто задоволений такими умовами, вимагаючи скасувати "дурницю з благодійністю". Даг заявив, що якщо він грає проти Кенні, то заради того, щоб отримати його гроші. Брін же не готовий відмовлятися від благодійності, тому поки неясно, коли і на яких умовах хлопці домовляться. Нагадаємо, що недавно Кенні викликав на дуель Філа Хельмута, щоб визначити найкращого покериста в історії.