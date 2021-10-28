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Браян Раст виграв п'ятий браслет WSOP Тільки подивіться, яка в нього гаряча дружина! (фото)

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
28 жовтня, 19:25
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Відомий американський гравець знову довів, що є одним із найуспішніших покеристів в історії WSOP
Браян та Юліана Раст разом уже 10 років
Браян та Юліана Раст разом уже 10 років / Фото: WSOP

У Лас-Вегасі продовжується Світова серія покеру, де розігруються 88 золотих браслетів. Вночі ж добіг кінця турнір №51 з Безлімітного Холдему.

Кількість учасників трохи не дотягнула до тисячі (997), хоча бай-ін був чималий – 3000 доларів. У призах опинилися 150 осіб, серед яких були аж троє українців.

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Вище за всіх наших співвітчизників забрався Ростислав Сабіщенко, який отримав 24 тисячі за 13 місце. У свою чергу Павло Векслер виявився 77-м (6,2 тис. доларів), а Гліб Ковтунов зайняв 96 місце (6 тис. доларів).

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Переможцем став відомий покерист Браян Раст, який вже здобув свій п'ятий браслет WSOP. Крім того, американець є одним із найуспішніших гравців за всю історію, заробивши на покері понад 22 мільйони доларів.

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Після тріумфу Браян поставив перед собою амбітну мету – увійти до Зали слави покеру. Йому скоро виповниться 40 років, а його досвід виступів може цьому посприяти.

Результати фінального столу WSOP#51 6-Handed NLH:

  1. Браян Раст – 474,1 тис. доларів
  2. Джон Галахер – 293 тис. доларів
  3. Туан Фан – 201,9 тис. доларів
  4. Ніколас Юніс – 141,4 тис. доларів
  5. Юн Обара – 100,8 тис. доларів
  6. Франциско Бенітес – 73,1 тис. доларів
  7. Матас Цимболас – 53,9 тис. доларів

Зазначимо, що Раст також відомий завдяки своїй гарячій дружині Юліані, з якою разом уже 10 років. Дівчина активно веде Instagram, подорожуючи світом і даруючи передплатникам круті знімки. На її сторінку вже підписалося 814 тисяч фоловерів.

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У 2013 році дівчина досягла успіху на конкурсі краси, здобувши титул Miss Brazil-USA Nevada. Від першого шлюбу в неї залишився син Крішна, якого вони з Браяном тепер разом виховують.

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1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
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Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Брін Кенні Брін Кенні
56.4
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
55.8
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
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4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
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