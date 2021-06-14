Боснійському генію покеру не вдався божевільний блеф на турнірі US Poker Open (відео)

Алі Імсіровіч намагався обдурити Девіда Пітерса в хедз-апі шестикарткового Холдему, проте "трюк" не вдався

Девід Пітерс виграв турнір з шестикарткового Холдему на US Poker Open 2021 / Фото: Cardschat

Вчора відбувся десятий івент Відкритого чемпіонату США з покеру. 27 гравців боролися за банк у 270 тисяч доларів в дисципліні Short Deck Poker.

За фінальним столом зійшлися відразу три важковаговика – одні з найбагатших покеристів в історії Девід Пітерс та Кері Катц, а також найкращий гравець цього року Алі Імсіровіч. У підсумку в хедз-апі залишився боснієць і Пітерс, який підійшов до дуелі з істотною перевагою в стеці (3 до 1).

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Така перевага штовхнула Алі на відчайдушні дії. В останній роздачі боснієць вирішив блефувати, маючи на руках даму з "вісімкою" (Q8), тоді як у суперника були конектери (J10). На флопі випадають туз, валет і "десятка" (A-J-10) і боснієць зі стріт-дро на руках вирішує поставити 100 тисяч. Пітерс з двома парами на руках підтримує.

"Шістка" на терні не заважає Алі поводитися впевнено і він ставить 450K. Пітерс, звичайно ж, робить "CALL". На рівері знову випадає 6 і тут Імсіровіч приймає рішення піти в олл-ін (1,6М), показуючи супернику або стріт або дві пари з тузів і "шісток". На жаль для балканця, блеф не вдався. Девід розкусив його і в підсумку став переможцем турніру, забравши 124 тисячі доларів.

Підсумки десятого івенту US Poker Open 2021:

1. Девід Пітерс (США) – 124 тис. доларів

2. Алі Імсіровіч (Боснія та Герцеговина) – 75,6 тис. доларів

3. Кері Катц (США) – 43,2 тис. доларів

4. Томас Кайсар (США) – 27 тис. доларів