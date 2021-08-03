Заможний покерист кинув виклик легендарному Філу Хельмуту – деталі челенджу

Ерік Сайдел має намір розвіяти "білу магію" Хельмута та обіграти його в хедз-апі популярного телешоу

Ерік Сайдел може позмагатися у покерній дуелі з Філом Гельмутом / Фото: Instagram Філа Хельмута

Легендарний рекордсмен WSOP Філ Хельмут стає справжнім королем хедз-апу. Останнім часом Poker Brat запалює на популярному телешоу High Stakes Duel.

На початку року Філ тричі здолав Антоніо Есфандіарі, а на початку літа оформив три поспіль перемоги над Даніелем Негреану. Закріпив цю статистику Хельмут на спортивному журналіста Ніку Райті, який після програшу американцеві відмовився від реваншу.

Отже, статистика "білого мага" на High Stakes Duel вражає – 7:0. Поки організатори підшукують Філу нового суперника, про своє бажання битися з американцем заявив Ерік Сайдел. Правда, зробити це уродженець Нью-Йорка планує лише в наступному році.

"Хочу позмагатися з тобою в 2022 році, Філ. Поки я веду 2-0 проти тебе в титульних хедз-апах. В той час, звичайно, у тебе ще був не весь арсенал" білої магії". Але, думаю, за мною боржок – дати тобі відігратися ".

Відзначимо, що Сайдел, як і Хельмут, дебютували в професійному покері ще в кінці 80-их. За цей час Ерік став одним з найбагатших покеристів в історії, піднявши за свою кар'єру 37,8 мільйона доларів. У Хельмута ця цифра трохи скромніше – 24,9 мільйона.

До слова, Ерік дійсно двічі перетинався з Філом в хедз-апі та обидва рази перемагав. Однак було це дуже давно – на турнірі в Лос-Анджелесі в 1988 році та на турнірі WSOP через чотири роки.

Це був один з восьми браслетів, які Сайдел виграв на турнірах Світової серії покеру. За цим показником він входить до когорти найкращих, проте до Хельмута з його 15-ма нагородами ще далеко.