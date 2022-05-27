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Багач із Білорусі продовжує підкорювати покер. Він підтримав Україну у війні з Росією

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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27 травня, 16:07
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Микита Бодяковський ударно провів серію Triton Poker Open і увійшов до десятки найкращих покеристів в історії
Микита Бодяковський - найуспішніший покерист Білорусі
Микита Бодяковський - найуспішніший покерист Білорусі / Фото: Pokeroff

Учора в Мадриді завершилася престижна серія покеру Triton Poker Open. Організатори провели 13 подій із чималими сумами внесків – від 20 до 150 тисяч євро.

Одним із переможців став білорус Микита Бодяковський. Спортсмен тріумфував в івенті №6 з Безлімітного Холдему, вигравши 1,34 мільйона євро.

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А вчора Бодяковський виявився третім у Main Event з шорт-деку піднявши ще 840 тисяч. У сумі його дохід на Triton Poker Open перевищив два мільйони євро.

Це дозволило Микиті увірватися до ТОП-10 рейтингу найуспішніших покеристів в історії, обігнавши Кері Катца. За свою кар'єру білорус виграв 35,2 мільйона доларів за столом покеру. Нині рейтинг All Time Money List виглядає так:

  1. Брін Кенні – 57,2 млн доларів
  2. Джастін Бономо – 57,1 млн доларів
  3. Даніель Негреану – 46,1 млн доларів
  4. Стівен Чідвік – 42,1 млн доларів
  5. Ерік Сайдел – 39,7 млн доларів
  6. Девід Пітерс – 38,9 млн доларів
  7. Джейсон Кун – 38,2 млн доларів
  8. Ден Сміт – 38,2 млн доларів
  9. Філ Айві – 35,6 млн доларів
  10. Микита Бодяковський – 35,2 млн доларів

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Зазначимо, що сам спортсмен нещодавно провів акцію на підтримку України проти війни із Росією. Після перемоги на Super High Roller Series Europe у квітні Бодяковський розгорнув прапор нашої країни та засудив агресію з боку фашистів.

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Хоссейн Енсан
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1 /2
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Рейтинг
Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
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Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Джастін Бономо Джастін Бономо
57.2
2
Брін Кенні Брін Кенні
57.1
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
45.1
4
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.8
5
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.5
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У4.5.0.

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