Багач із Білорусі продовжує підкорювати покер. Він підтримав Україну у війні з Росією

Микита Бодяковський ударно провів серію Triton Poker Open і увійшов до десятки найкращих покеристів в історії

Микита Бодяковський - найуспішніший покерист Білорусі / Фото: Pokeroff

Учора в Мадриді завершилася престижна серія покеру Triton Poker Open. Організатори провели 13 подій із чималими сумами внесків – від 20 до 150 тисяч євро.

Одним із переможців став білорус Микита Бодяковський. Спортсмен тріумфував в івенті №6 з Безлімітного Холдему, вигравши 1,34 мільйона євро.

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А вчора Бодяковський виявився третім у Main Event з шорт-деку піднявши ще 840 тисяч. У сумі його дохід на Triton Poker Open перевищив два мільйони євро.

Це дозволило Микиті увірватися до ТОП-10 рейтингу найуспішніших покеристів в історії, обігнавши Кері Катца. За свою кар'єру білорус виграв 35,2 мільйона доларів за столом покеру. Нині рейтинг All Time Money List виглядає так:

Брін Кенні – 57,2 млн доларів Джастін Бономо – 57,1 млн доларів Даніель Негреану – 46,1 млн доларів Стівен Чідвік – 42,1 млн доларів Ерік Сайдел – 39,7 млн доларів Девід Пітерс – 38,9 млн доларів Джейсон Кун – 38,2 млн доларів Ден Сміт – 38,2 млн доларів Філ Айві – 35,6 млн доларів Микита Бодяковський – 35,2 млн доларів

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Зазначимо, що сам спортсмен нещодавно провів акцію на підтримку України проти війни із Росією. Після перемоги на Super High Roller Series Europe у квітні Бодяковський розгорнув прапор нашої країни та засудив агресію з боку фашистів.