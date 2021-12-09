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Битва титанів! Негреану, Брансон, Айві та інші будуть змагатися у новому гарячому покерному шоу

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
9 грудня, 20:20
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На PokerGo вийде дев'ятий сезон передачі High Stakes Poker, а новий склад учасників обіцяє стати мегазоряним
Зіркова покерна компанія на High Stakes Poker
Зіркова покерна компанія на High Stakes Poker / Фото: Pocketfives

Телевізійні шоу покеру завжди були найважливішою частиною карткового ком'юніті в США. Так, у першій половині 2021 року Філ Хельмут непогано пофеєрив на High Stakes Duel, впевнено обігравши Антоніо Есфандіарі, Даніеля Негреану та Ніка Райта.

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Втім, Том Дван зміг зупинити рекордсмена WSOP. Тепер у 2022 році вийде дев'ятий сезон іншого культового шоу High Stakes Poker. Склад обіцяє бути неймовірно зірковис.

Першим у Twitter "спалив" свою участь у HSP канадський хайролер Даніель Негреану. Через кілька днів Дженніфер Тіллі опублікувала фото зі зйомок шоу. По ньому видно, що у новому сезоні у ньому візьмуть участь Філ Айві, Брін Кенні, Том Дван, Гарретт Адельштейн та Жан-Робер Белланде.

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На цьому Дженніфер не зупинилася і пізніше виклала спільне фото з Патріком Антоніусом, який також був на зйомках. А того ж дня Чуань Ліу розірвала мережу фотографією зі зйомок разом із самим Дойлом Брансоном.

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Крім того, пограє з легендами та чемпіон останнього WSOP Main Event Корай Алдемір. Традиційно High Stakes Poker пропонує мінімальні ставки у 200/400 або 400/800 доларів, що робить його однією з найдорожчих кеш-ігор у світі.

Усі учасники повинні зберігати мовчання про результати гри. Очікується, що трансляція буде доступна у лютому 2022 року на стрімінговій платформі PokerGO.

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&laquo;Король інстаграма&raquo; Ден Білзерян. Фото: cardplayer.com
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Татьяна Пасаліч
1/2
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Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
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Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Джастін Бономо Джастін Бономо
57.1
2
Брін Кенні Брін Кенні
56.9
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
45.1
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.4
5
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.2
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