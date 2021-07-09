Битва титанів: Брін Кенні викликав Філа Хельмута на покерну дуель за звання найкращого гравця світу

Американські хайролери вважають себе найкращими покеристами в історії гри і можуть визначити найсильнішого в очній сутичці

Філ Хельмут (зліва) та Брін Кенні (праворуч) - безумовно одні з найкращих покеристів в історії / Фото: Pokernews

Нещодавно Брін Кенні відмовився від хедз-ап баттлу з відомим покеристом Дагом Полком. Втім, від іншої гарячої дуелі американець все ж не відмовиться.

Відзначимо, що Брін є найбагатшим покеристом у світі, піднявши за свою кар'єру більше 56 мільйонів доларів. Не дивно, що Кенні називає себе найкращим покеристи всіх часів. Така заява не могла сподобатися Філу Хельмуту, рекордсмену за кількістю завойованих браслетів WSOP. Проте Брін впевнений у своїй силі та готовий викликати Poker Brat на дуель. Американець готовий зіграти в будь-який вид покеру проти Хельмута і запропонував ставку 100 тисяч доларів.

"Я хочу віддати належне Філу, я його поважаю. У нього найбільше браслетів у світі і він долав крутих хлопців в хедз-ап матчах. У нього особливий тип інстинкту до всього. Він може говорити все, що хоче. Але якщо він хоче поговорити зі мною, я готовий. Філ, хочеш довести, що ти кращий? Хоч змішай PLO та Безлімітний Холдем! Давай просто зіграємо і покажемо людям, хто найкращий у світі".

До слова, нещодавно Філ Хельмут здорово показав себе в хедз-ап дуелях на телешоу High Stakes Duel. Американець спочатку впевнено розправився з Антоніо Есфандіарі, а потім не менш круто здолав Даніеля Негреану. Наступним суперником Хельмута в телешоу стане спортивний журналіст Нік Райт.