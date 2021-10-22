Без алкоголю за столом: скандальний Алек Болдуїн любить грати в покер з зірками Голлівуду (фото)

Американський актор, який потрапив недавно в жахливу ситуацію, є завзятим покеристом і часто грає із зірками Голлівуду в дружніх івентах

Алек Болдуїн любить пограти в покер

Популярний актор Алек Болдуїн випадково застрелив українського оператора Галину Хатчінс. Інцидент стався на знімальному майданчику нового фільму "Іржа".

Ім'я Болдуїна голосно звучить в Голлівуді. Він знімався в десятках блокбастерів, а також вигравав премії "Золотий глобус" і "Еммі".

Реклама

/ Фото: Getty Images

Не забував Алек і про спорт. У дитинстві актор займався американським футболом, не закинувши інтерес до нього і в дорослому віці. Крім того, Болдуїн був помічений на софтболі, тенісі, футболі та бейсболі.

Не пройшов актор і повз покеру. У 2009 році Алек взяв участь у благодійному турнірі від компанії Waterkeeper Alliance, яка займається захистом чистоти води на планеті.

Реклама

Захід пройшов в канадському Лейк-Луїз. Подейкували навіть, що Болдвін сів за покерний стіл, щоб заробити на аліменти, які він платить своїй колишній дружині Кім Бейсінгер за дочку Айрленд.

Реклама

Втім, мова зовсім не про той турнір, адже призові йшли на благодійність. Підсумки івенту невідомі, але, судячи з фотографій, Алек зіграв добре, адже йому аплодували навіть опоненти за столом. У покері таке трапляється вкрай рідко.

Крім того, багатьох здивував той факт, що за столом вони пили воду, а зовсім не алкогольні напої. Досить символічно, враховуючи, заради якої благодійної мети вони грали.

Крім того турніру, відомо, що Болдуїн нерідко збирається на покер з колегами по Голлівуду. Музичний агент Норбі Уолтерс розповідав, що по середах він запрошує до себе додому зірок зі світу кіно, щоб розкинути картами.

Читайте також: Перші фото Алека Болдуїна після вбивства українки Галини Хатчінс

Грають на низьких лімітах – всього 1 долар блайнду. Крім Болдуїна, в цих дружніх турнірах брали участь Роберт Дауні-молодший, Джеймс Гарнер, Денніс Хоппер, Камрін Менхейм, Чарльз Дарнінг, Скотт Байо і Шерон Стоун.