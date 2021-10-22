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Без алкоголю за столом: скандальний Алек Болдуїн любить грати в покер з зірками Голлівуду (фото)

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
22 жовтня, 14:50
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Американський актор, який потрапив недавно в жахливу ситуацію, є завзятим покеристом і часто грає із зірками Голлівуду в дружніх івентах
Алек Болдуїн любить пограти в покер
Алек Болдуїн любить пограти в покер

Популярний актор Алек Болдуїн випадково застрелив українського оператора Галину Хатчінс. Інцидент стався на знімальному майданчику нового фільму "Іржа".

Ім'я Болдуїна голосно звучить в Голлівуді. Він знімався в десятках блокбастерів, а також вигравав премії "Золотий глобус" і "Еммі".

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/ Фото: Getty Images

Не забував Алек і про спорт. У дитинстві актор займався американським футболом, не закинувши інтерес до нього і в дорослому віці. Крім того, Болдуїн був помічений на софтболі, тенісі, футболі та бейсболі.

Не пройшов актор і повз покеру. У 2009 році Алек взяв участь у благодійному турнірі від компанії Waterkeeper Alliance, яка займається захистом чистоти води на планеті.

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Захід пройшов в канадському Лейк-Луїз. Подейкували навіть, що Болдвін сів за покерний стіл, щоб заробити на аліменти, які він платить своїй колишній дружині Кім Бейсінгер за дочку Айрленд.

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Втім, мова зовсім не про той турнір, адже призові йшли на благодійність. Підсумки івенту невідомі, але, судячи з фотографій, Алек зіграв добре, адже йому аплодували навіть опоненти за столом. У покері таке трапляється вкрай рідко.

Крім того, багатьох здивував той факт, що за столом вони пили воду, а зовсім не алкогольні напої. Досить символічно, враховуючи, заради якої благодійної мети вони грали.

Крім того турніру, відомо, що Болдуїн нерідко збирається на покер з колегами по Голлівуду. Музичний агент Норбі Уолтерс розповідав, що по середах він запрошує до себе додому зірок зі світу кіно, щоб розкинути картами.

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Грають на низьких лімітах – всього 1 долар блайнду. Крім Болдуїна, в цих дружніх турнірах брали участь Роберт Дауні-молодший, Джеймс Гарнер, Денніс Хоппер, Камрін Менхейм, Чарльз Дарнінг, Скотт Байо і Шерон Стоун.

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