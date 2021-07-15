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Аж зі стільця впав: легендарний Даніель Негреану – чемпіон PokerGo Cup 2021 (відео)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
15 липня, 16:20
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Канадський хайролер зайняв лише четверте місце в останньому івенті, проте за загальною сумою балів зміг стати найкращим покеристом серії
Даніель Негреану - чемпіон PokerGo Cup 2021
Даніель Негреану - чемпіон PokerGo Cup 2021 / Фото: Pokernews

Цієї ночі завершилася велика серія турнірів PokerGo Cup, яка проходила в одному з казино Лас-Вегаса. Організація провела вісім івентів, за підсумками яких визначився володар чемпіонського кубку. Тріумфатором останнього турніру став американський бізнесмен Кері Катц, який і є засновником організації PokerGo.

ВСЕ ПЕРЕМОЖЦІ ТУРНІРІВ POKERGO CUP 2021:

ИВЕНТ УЧАСНИКИ БАЙ-ІН ЧЕМПІОН ПРИЗ
16610 тис. Дол.Алекс Фокс (США)178,2 тис. Дол.
26110 тис. Дол.Алі Імсіровіч (Боснія і Герцеговина)183 тис. Дол.
35310 тис. Дол.Ділан Лінде (США)169,6 тис. Дол.
45015 тис. Дол.Алі Імсіровіч (Боснія і Герцеговина)240 тис. Дол.
53625 тис. Дол.Джейк Шиндлер (США)324 тис. Дол.
63625 тис. Дол.Джейсон Кун (США)324 тис. Дол.
73550 тис. Дол.Даніель Неграну (Канада)700 тис. Дол.
823100 тис. Дол.Кері Катц (США)1,05 млн. Дол.

За фінальним столом івенту з бай-іном 100 тисяч доларів залишилося всього четверо з 23-х гравців – Шон Вінтер, Кері Катц, Сем Соверел та Даніель Негреану. Останні двоє також претендували на те, щоб в результаті виграти і всю серію, адже обходили б Алі Імсіровіча у загальному лідерборді. Канадцеві досить було потрапити в топ-четвірку, щоб обійти боснійця. Цим Негреану і задовольнився, зайнявши 4 місце. До слова, після вильоту зі столу канадець банально впав зі стільця, повеселивши публіку. Тепер доля чемпіонства була не в його руках.

Фаворитом залишався Сем Соверел, який в разі перемоги в останньому івенті вигравав би всю серію. За финалку американець сів з половиною фішок від загального числа, а до хедз-апу дійшов майже з триразовою перевагою у стеку. Втім, його суперник Кері Катц не став здаватися і за допомогою удачі та кількох вдалих блефів виграв івент.

Підсумки восьмого турніру PokerGo Cup:

  1. Кері Катц (США) – 1,05 млн. доларів
  2. Сем Соверел (США) – 644 тис. доларів
  3. Шон Вінтер (США) – 368 тис. доларів
  4. Даніель Негреану (Канада) – 230 тис. доларів

Перемога Катца в результаті подарувала чемпіонський титул Негреану, якому крім кубка належав приз у 50 тисяч доларів. Для канадської легенди покеру це перший трофей на PokerGo Cup. Правда, за сумою призових все ж більше за всіх заробив Кері Катц, який взяв останній найдорожчий івент.

ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ POKERGO CUP 2021

МІСЦЕ ГРАВЕЦЬ КРАЇНА ПРИЗОВІ ОЧКИ
1Даніель НегрануКанада996,2 тис. дол.537
2Алі ІмсіровічБоснія і Герцеговина545,5 тис. дол.497
3Кері КатцСША1,16 млн. дол.475
4Девід КолманСША710 тис. дол.470
5Алекс ФоксСША533,2 тис. дол.421
6Сем СоверелСША812,2 тис. дол.361
7Джейсон КунСША446 тис. дол.316
8Ділан ЛіндеСША255 тис. дол.255
9Серхі РейксачІспанія320,7 тис. дол.244
10Джейк ШиндлерСША324 тис. дол.194
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