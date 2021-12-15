Аж очі сліпить! Апетитна любителька ігор вразила своїм декольте у столичному ресторані (фото)

Покеристка Сара Шафак любить одягати відверті вбрання, демонструючи свою гарячу фігуру

Сара Шафак – гаряча фінська покеристка / Фото: Instagram Сари Шафак

Гаряча фінська красуня Сара Шафак є однією з найапетитніших покеристок у світі. Вона дуже рідко грала на великих турнірах, але все одно дівчина залишається в покерній тусовці.

Більше того, через свою зовнішність Шафак активно приваблює шанувальників. На її сторінку в Instagram підписалося вже понад 146 тисяч. І не дарма, адже дівчина підтримує публіку апетитними фотографіями.

Так, у вихідні Сара вирушила до одного з фешенебельних ресторанів міста Гельсінкі разом зі своїм бойфрендом Джеффрі Лоуманом. Звідти дівчина виставила кілька гарячих знімків у новій досить відкритій кофті та обтягуючих легінсах.

Знімки швидко стали набирати лайки, вже першого ж дня фотографії зібрали понад 7 тисяч позитивних реакцій. До речі, раніше фінка з'являлася у схожому одязі, проте з відкритим топом.

Шафак є уродженкою столиці Фінляндії Гельсінкі, а її батько родом із Марокко. У 2012 році дівчина перемогла у національному конкурсі "Міс Фінляндія" та представляла свою країну на "Міс Всесвіт". А у 2014 році один із місцевих модних журналів назвав Шафак найсексуальнішою жінкою Фінляндії.