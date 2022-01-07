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СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Азартний гороскоп на вікенд. Тільці нападають, а Скорпіони ловлять птаха

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
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7 січня, 07:10
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Астрологічний прогноз для азартних гравців найближчими днями для всіх знаків зодіаку. Чого чекати за овальним столом?
Гороскоп для гравців у покер
Гороскоп для гравців у покер / Фото: Getty Images

Сьогодні в Україні святкується Різдво, а з ним розпочинаються й останні довгі вихідні новорічних свят. Чому б не відпочити в компанії покеру?

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Вам підготували астрологічний прогноз на найближчі дні! Чого ж чекати гравцям за овальним столом цього вікенду? Давайте разом дізнаємось.

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Овен
Овен / Фото: Сьогодні

Овнам не рекомендуємо блефувати проти сильних опонентів. Ризиковані ходи можуть коштувати вам банкролу. Суперники не купляться!

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ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Телець
Телець / Фото: Сьогодні

Тільцям не завадить прояв агресії за столом. Їх чекають перемоги цього вікенду, проте для цього самим потрібно на це налаштуватися.

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Близнята
Близнята / Фото: Сьогодні

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Можете сміливо йти в олл-ін із кишеньковою парою. Доля подарує вам сет на терні чи рівері й це дозволить вам зірвати великий банк.

РАК. 22 червня – 22 липня

Рак
Рак / Фото: Сьогодні

Вам не слід змінювати свою стратегію та відступати, будьте самим собою. Якщо почали грати агресивно, то тисніть до кінця. Блеф також допоможе, але в розумних межах.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Лев
Лев / Фото: Сьогодні

Левам буде супроводжувати успіх цього вікенду, незалежно від кишенькових карт. Навіть якщо ви отримуєте 72, підтримайте ставку і хоч би погляньте на флоп. Фортуна вас винагородить!

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Діва
Діва / Фото: Pixabay

Дівам радимо не грати в покер цих вихідних. Сильні руки приходитимуть вам рідко. А в очікуванні можете програти свій стек. Поверніться до столу з понеділка.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Терези
Терези / Фото: Сьогодні

Гра в покер не принесе Терезам великих виграшів, але подарує нові знайомства та емоції. Не бійтеся вийти в люди та сісти за стіл із незнайомцями.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Скорпіон
Скорпіон / Фото: Сьогодні

Скорпіони зловлять свого птаха щастя на пізніх стадіях. Головне – не вилетіти раніше, тому на початку гри поводьтеся тихіше за воду, нижче трави. І будьте готові почати тиснути!

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Стрілець
Стрілець / Фото: Сьогодні

Спочатку Стрільцям не везтиме в блефі, але це не повинно зупиняти. Суперники звикнуть до вашого стилю, і це дозволить вам виграти великий банк.

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Козоріг
Козоріг / Фото: Сьогодні

На вихідних Козерогів чекає багато веселощів та позитивного настрою. Однак з грою в покер потрібно бути обережнішим. Великих виграшів вам не гарантовано.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Водолій
Водолій / Фото: Сьогодні

Водоліїв чекають нервові ігри, вам важко буде потрапити до ритму. Якщо бачите, що карта не йде чи суперники атакують, не блефуйте. Покладіться лише на стовідсоткові комбінації.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Риби
Риби / Фото: Сьогодні

Успіх допоможе Рибам підвищити свій престиж у професійних колах. Не бійтеся грати в покер на більш високих лімітах, ви зможете досягти мети навіть у незнайомому середовищі.

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