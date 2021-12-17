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СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Азартний гороскоп на вікенд. Раки ризикують, Діви отримують задоволення

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
17 грудня, 06:42
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Астрологічний прогноз для азартних гравців на три дні для всіх знаків зодіаку. Чого чекати за овальним столом?
Гороскоп на місяць для любителів покеру
Гороскоп на місяць для любителів покеру / Фото: Getty Images

Новий Рік наближається семимильними кроками, а бажання розвіятися, відпочити та пограти у щось наростає. Чому б не вибратися в покер-рум або спробувати щастя в онлайні?

ТЕСТ: Вгадай національність відомого гравця у покер

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Багато гравців дуже забобонні, вірять у прикмети та гороскопи. Вам підготували астрологічний прогноз на найближчі дні! Чого ж чекати гравцям за овальним столом цього вікенду? Давайте разом дізнаємось.

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Овен
Овен / Фото: Сьогодні

Для Овнів будуть найкращі дні для гри в покер. На вас чекають не лише призові, а й кілька крутих нокаутів. Не проґавте свою здобич!

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ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Телець
Телець / Фото: Сьогодні

Не намагайтеся грати в Холдем, спробуйте урізноманітнити свої дисципліни та навчитися правилах Омахи чи Стаду. Призові вам не гарантовані, але можете отримати новий досвід.

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Близнята
Близнята / Фото: Сьогодні

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Грайте на повну! Не всі ваші турніри закінчаться призами, однак у цьому випадку кількість б'є якість. Реєструйтесь у кількох івентах і щастя прийде вам до рук.

РАК. 22 червня – 22 липня

Рак
Рак / Фото: Сьогодні

Говорять: "Хто не ризикує, то не п'є шампанського". Так що ризикуйте та пийте! Агресивний стиль гри допоможе вам взяти гору над опонентами. Не бійтеся навіть блефувати.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Лев
Лев / Фото: Сьогодні

Не грайте у складні роздачі. Суперники вас читатимуть, тому радимо ставити на стовідсоткові комбінації. І не забудьте про очки, вас не повинні розкусити!

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Діва
Діва / Фото: Pixabay

Вам найближчими днями буде все під силу, не бійтеся реєструватися на серйозні турніри. Навіть якщо ви не потрапите до ITM, задоволення вам гарантоване.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Терези
Терези / Фото: Сьогодні

На вас чекає багато адреналіну, який буде конвертований у призові. Блефуйте та дійте ризиковано, виграш зовсім близько!

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Скорпіон
Скорпіон / Фото: Сьогодні

Пограйте в покер із друзями чи колегами, можна навіть не на гроші. Хороша компанія принесе вам незабутні емоції та радість.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Стрілець
Стрілець / Фото: Сьогодні

Увечері вам буде гарантований виграш за столом. Головне – не полінуйтеся зареєструватися в онлайн або офлайні щодня. Не проґавте свій шанс!

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Козоріг
Козоріг / Фото: Сьогодні

Вам поки що не варто підвищувати ліміти. На звичному рівні ви досягнете успіху, проте якщо зайдете далі, на вас чекатиме провал.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Водолій
Водолій / Фото: Сьогодні

Утримайтеся від ризику, можете потрапити до неприємностей. Краще поводитися тихо за столом і не підвищувати ставки без причини.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Риби
Риби / Фото: Сьогодні

Чому б не навчити теорію і не простежити за відомими гравцями на YouTube? Ви зможете отримати для себе важливі знання, які знадобляться на практиці.

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