Азартний гороскоп на вікенд. Блискавичні Леви та усміхнені Козероги

Астрологічний прогноз для азартних гравців найближчими днями для всіх знаків зодіаку. Чого чекати за овальним столом?

Гороскоп на вікенд для любителів покеру / Фото: Getty Images

Вихідні на носі, а сьогодні ще й у Києві стартує велика серія PokerMatch UA Millions. Чудова можливість весело провести уїк-енд за покерним столом!

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Вам підготували астрологічний прогноз на найближчі дні! Чого ж чекати гравцям у покер цього вікенду? Давайте разом дізнаємось.

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Овен / Фото: Сьогодні

Не варто покладатися на інтуїцію, надішліть її якомога далі. Лише гра за правилами принесе пристойний профіт. І не лізьте за столи із високими лімітами.

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ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Телець / Фото: Сьогодні

На вас чекає непростий уїк-енд. Майже кожна роздача забиратиме у вас тонни нервів, але успіх може прийти несподівано. Не ризикуйте часто!

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Близнята / Фото: Сьогодні

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Ризик має бути обґрунтований. Тільки він дозволить Близнюкам стати "королем" за овальним столом. При цьому не варто зазнаватися, майстерні гравці можуть несподівано вам розкусити.

РАК. 22 червня – 22 липня

Рак / Фото: Сьогодні

Ракам інтуїція підкаже кілька виграшних роздач. Не бійтеся підіймати ставки навіть з 72 якщо у вас з'явилася чуйка. Блеф стане вашим близьким другом.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Лев / Фото: Сьогодні

Левам не йдуть довгі роздуми. Лише швидкі та інтуїтивні рішення дадуть вам гучні виграші. Слухайте внутрішній голос і слідуйте йому без сумніву.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Діва / Фото: Pixabay

Цими вихідними ваш настрій змінюватиметься багато разів, як і гра. Не рекомендуємо блефувати при поганому настрої. А краще будьте на позитиві та удача винагородить вас.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Терези / Фото: Сьогодні

Зробіть упор на тайтову та спокійну гру. Саме вона просуне вас з турніру. В іншому випадку ви ризикуєте багато програти через неправильну тактику.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Скорпіон / Фото: Сьогодні

Це не ваші дні, не ризикуйте великою сумою. Дуже велика можливість програти. Радимо як мінімум до понеділка грати на умовні фішки або ж на низьких лімітах.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Стрілець / Фото: Сьогодні

Стрільці – улюбленці Фортуни. Можете сміливо йти ва-банк, якщо вважаєте, що це може принести вам профіт. Агресивна гра збільшить банкрол.

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Козоріг / Фото: Сьогодні

Як кажуть покеристи, від посмішки стане стек більшим. Позитивний настрій супроводжуватиме вас протягом кожної гри. Не вішайте носа і виграш прийде!

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Водолій / Фото: Сьогодні

У жодному разі не піддавайтеся настрою. Лише тверезий погляд на роздачі забезпечить вам успіх. Великий стек може ввести вас у стан ейфорії, тому слід якнайшвидше опуститися з небес на Землю.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Риби / Фото: Сьогодні

Ви захочете вплутатися в гру навіть зі слабкою картою, але не сподівайтеся на удачу! У найбільш невідповідний момент є ризик програти більшу частину банкролу. Тверезо оцінюйте свої шанси.