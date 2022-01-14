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СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Азартний гороскоп на вікенд. Блискавичні Леви та усміхнені Козероги

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
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14 січня, 06:55
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Астрологічний прогноз для азартних гравців найближчими днями для всіх знаків зодіаку. Чого чекати за овальним столом?
Гороскоп на вікенд для любителів покеру
Гороскоп на вікенд для любителів покеру / Фото: Getty Images

Вихідні на носі, а сьогодні ще й у Києві стартує велика серія PokerMatch UA Millions. Чудова можливість весело провести уїк-енд за покерним столом!

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Вам підготували астрологічний прогноз на найближчі дні! Чого ж чекати гравцям у покер цього вікенду? Давайте разом дізнаємось.

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Овен
Овен / Фото: Сьогодні

Не варто покладатися на інтуїцію, надішліть її якомога далі. Лише гра за правилами принесе пристойний профіт. І не лізьте за столи із високими лімітами.

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ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Телець
Телець / Фото: Сьогодні

На вас чекає непростий уїк-енд. Майже кожна роздача забиратиме у вас тонни нервів, але успіх може прийти несподівано. Не ризикуйте часто!

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Близнята
Близнята / Фото: Сьогодні

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Ризик має бути обґрунтований. Тільки він дозволить Близнюкам стати "королем" за овальним столом. При цьому не варто зазнаватися, майстерні гравці можуть несподівано вам розкусити.

РАК. 22 червня – 22 липня

Рак
Рак / Фото: Сьогодні

Ракам інтуїція підкаже кілька виграшних роздач. Не бійтеся підіймати ставки навіть з 72 якщо у вас з'явилася чуйка. Блеф стане вашим близьким другом.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Лев
Лев / Фото: Сьогодні

Левам не йдуть довгі роздуми. Лише швидкі та інтуїтивні рішення дадуть вам гучні виграші. Слухайте внутрішній голос і слідуйте йому без сумніву.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Діва
Діва / Фото: Pixabay

Цими вихідними ваш настрій змінюватиметься багато разів, як і гра. Не рекомендуємо блефувати при поганому настрої. А краще будьте на позитиві та удача винагородить вас.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Терези
Терези / Фото: Сьогодні

Зробіть упор на тайтову та спокійну гру. Саме вона просуне вас з турніру. В іншому випадку ви ризикуєте багато програти через неправильну тактику.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Скорпіон
Скорпіон / Фото: Сьогодні

Це не ваші дні, не ризикуйте великою сумою. Дуже велика можливість програти. Радимо як мінімум до понеділка грати на умовні фішки або ж на низьких лімітах.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Стрілець
Стрілець / Фото: Сьогодні

Стрільці – улюбленці Фортуни. Можете сміливо йти ва-банк, якщо вважаєте, що це може принести вам профіт. Агресивна гра збільшить банкрол.

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Козоріг
Козоріг / Фото: Сьогодні

Як кажуть покеристи, від посмішки стане стек більшим. Позитивний настрій супроводжуватиме вас протягом кожної гри. Не вішайте носа і виграш прийде!

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Водолій
Водолій / Фото: Сьогодні

У жодному разі не піддавайтеся настрою. Лише тверезий погляд на роздачі забезпечить вам успіх. Великий стек може ввести вас у стан ейфорії, тому слід якнайшвидше опуститися з небес на Землю.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Риби
Риби / Фото: Сьогодні

Ви захочете вплутатися в гру навіть зі слабкою картою, але не сподівайтеся на удачу! У найбільш невідповідний момент є ризик програти більшу частину банкролу. Тверезо оцінюйте свої шанси.

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