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СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Азартний гороскоп на вікенд. Діви та Скорпіони, не ризикуйте заради перемоги!

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
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21 січня, 06:38
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Астрологічний прогноз для азартних гравців найближчими днями для всіх знаків зодіаку. Чого чекати за овальним столом?
Гороскоп для гравців у покер
Гороскоп для гравців у покер

Завтра настануть чергові вихідні, а в Києві підійде до кінця перша велика серія PokerMatch UA Millions. Чудова можливість весело провести вікенд за покерним столом!

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Вам підготували астрологічний прогноз на найближчі дні! Чого ж чекати гравцям у покер цього вікенду? Давайте разом дізнаємось.

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Овен
Овен / Фото: Сьогодні

Овнам не варто грати в покер найближчими днями. Необхідні комбінації будуть надходити вам вкрай рідко. Поки ви дочекаєтеся, можете програти свій банкрол. Зачекайте до наступного тижня.

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ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Телець
Телець / Фото: Сьогодні

Тільцям часто прилітатиме кишенькова пара тузів. Як тільки отримаєте АА йти в олл-ін. Суперники вам програють, тому що не повірять у сильну руку.

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Близнята
Близнята / Фото: Сьогодні

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Не рекомендуємо змінювати свою стратегію та відступати. Якщо вже почали грати агресивно, давіть до кінця. Блеф також вітається у розумних межах.

РАК. 22 червня – 22 липня

Рак
Рак / Фото: Сьогодні

Раки можуть йти ва-банк з будь-якою кишеньковою парою. Доля подарує сильну комбінацію на рівері і ви зможете зірвати великий банк.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Лев
Лев / Фото: Сьогодні

Виявіть агресію за столом, на вас чекають перемоги у ці вихідні. Проте для цього самим потрібно повірити в них. Грайте багато та обов'язково знайдете свою руку.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Діва
Діва / Фото: Pixabay

Вам не рекомендуємо блефувати проти досвідчених опонентів. Ризиковані ходи можуть змусити вас попрощатися з фішками. Суперники не купляться на обман!

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Терези
Терези / Фото: Сьогодні

Терезам удача допоможе підвищити свій престиж у професійних колах. Не бійтеся грати в покер зі своїми знайомими, колегами чи друзями. Ви справите на них враження.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Скорпіон
Скорпіон / Фото: Сьогодні

Чекайте на нестабільні ігри, вам важко буде потрапити в ритм. Якщо бачите, що карта не йде чи суперники грають агресивно, не опускайтеся до блефу. Вам принесуть успіх лише комбінації від стріту та вище.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Стрілець
Стрілець / Фото: Сьогодні

Вас чекає багато веселощів та гарного настрою на вихідних. З грою в покер потрібно бути обережнішим, великі виграші навряд чи вам підкоряться.

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Козоріг
Козоріг / Фото: Сьогодні

Спочатку Козерогам не везтиме в блефі, але це не повинно зупиняти. Суперники звикнуть до такого стилю гри, і це дозволить вам виграти великий банк.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Водолій
Водолій / Фото: Сьогодні

Вам везтиме на флеші. Якщо ви отримали одномасні картки, дійте агресивно. Необхідні карти доїдуть на терні або рівері.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Риби
Риби / Фото: Сьогодні

Покер не принесе великих виграшів, однак принесе вам нові знайомства. Не бійтеся сідати за стіл у незнайомій компанії!

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