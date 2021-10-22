Азартний гороскоп на вікенд. Удача для Раків та експерименти для Терезів

Астрологічний прогноз для азартних гравців на найближчі дні для всіх знаків зодіаку. Чого чекати за овальним столом?

Гороскоп для гравців у покер / Фото: Getty Images

З завтрашнього дня настають вихідні. Чим не привід розважити себе за столом покеру? Багато гравців дуже забобонні, вірять у прикмети і гороскопи.

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Для вас ми підготували астрологічний прогноз на найближчі дні! Чого ж чекати гравцям за овальним столом в цей вікенд? Давайте разом дізнаємося.

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Овен / Фото: Сьогодні

Вас очікують фінансові проблеми. Не варто серйозно вкладатися в покер, ввечері будете шкодувати. Краще зіграйте на низьких лімітах.

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ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Телець / Фото: Сьогодні

Зіграйте в покер з вашою другою половинкою, візьміть її або його з собою в рум. Це буде ваш талісман в боротьбі за призи!

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Близнята / Фото: Сьогодні

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Не радимо ризикувати по-крупному, ваші рішення не завжди будуть виправданими. Це може принести серйозні збитки, тому тримайте себе в руках.

РАК. 22 червня – 22 липня

Рак / Фото: Сьогодні

У вас намічається вдалий період, хапайте птаха щастя за хвіст і тримайте його міцніше. Якщо зможете подвоїтися в початкових роздачах, турнір буде ваш.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Лев / Фото: Сьогодні

Інтуїція буде грати за вас, довіртеся їй. Не варто звертатися за допомогою до логіки, вона вас часто буде тільки плутати.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Діва / Фото: Pixabay

Будьте готові до напруженої гри та можливої поразки. Виважені рішення дадуть вам профіт, але доїздів чекати не варто.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Терези / Фото: Сьогодні

Відмовтеся від експериментів за столом, будьте собою. Якщо ви відчуваєте, що час виставитися на все, сміливо йдіть і не сумнівайтеся!

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Скорпіон / Фото: Сьогодні

Успіх супроводжуватиме вас в першій половині гри. Спробуйте цим скористатися, оскільки на пізніх стадіях на Фортуну розраховувати не варто.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Стрілець / Фото: Сьогодні

Для вас не особливо вдалі дні для гри. Візьміть перепочинок і підготуйте кошти на майбутні івенти. В крайньому разі потренуйтеся в іграх на умовні гроші.

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Козоріг / Фото: Сьогодні

Не намагайтеся гнатися за прибутком, намагаючись зловити відразу двох зайців. Виберіть один турнір і зробіть на нього ставку. Удача допоможе вам.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Водолій / Фото: Сьогодні

Не задовольняйтеся малим. У вас є всі шанси на великий виграш, фарт сьогодні на вашому боці. Грайте сміливо та агресивно!

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Риби / Фото: Сьогодні

На початкових стадіях гри поводьтеся спокійно і тихо. Якщо доберетеся до призових, доля винагородить вас за терпіння.