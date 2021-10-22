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СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Азартний гороскоп на вікенд. Удача для Раків та експерименти для Терезів

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
22 жовтня, 06:57
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Астрологічний прогноз для азартних гравців на найближчі дні для всіх знаків зодіаку. Чого чекати за овальним столом?
Гороскоп для гравців у покер
Гороскоп для гравців у покер / Фото: Getty Images

З завтрашнього дня настають вихідні. Чим не привід розважити себе за столом покеру? Багато гравців дуже забобонні, вірять у прикмети і гороскопи.

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Для вас ми підготували астрологічний прогноз на найближчі дні! Чого ж чекати гравцям за овальним столом в цей вікенд? Давайте разом дізнаємося.

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Овен
Овен / Фото: Сьогодні

Вас очікують фінансові проблеми. Не варто серйозно вкладатися в покер, ввечері будете шкодувати. Краще зіграйте на низьких лімітах.

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ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Телець
Телець / Фото: Сьогодні

Зіграйте в покер з вашою другою половинкою, візьміть її або його з собою в рум. Це буде ваш талісман в боротьбі за призи!

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Близнята
Близнята / Фото: Сьогодні

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Не радимо ризикувати по-крупному, ваші рішення не завжди будуть виправданими. Це може принести серйозні збитки, тому тримайте себе в руках.

РАК. 22 червня – 22 липня

Рак
Рак / Фото: Сьогодні

У вас намічається вдалий період, хапайте птаха щастя за хвіст і тримайте його міцніше. Якщо зможете подвоїтися в початкових роздачах, турнір буде ваш.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Лев
Лев / Фото: Сьогодні

Інтуїція буде грати за вас, довіртеся їй. Не варто звертатися за допомогою до логіки, вона вас часто буде тільки плутати.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Діва
Діва / Фото: Pixabay

Будьте готові до напруженої гри та можливої поразки. Виважені рішення дадуть вам профіт, але доїздів чекати не варто.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Терези
Терези / Фото: Сьогодні

Відмовтеся від експериментів за столом, будьте собою. Якщо ви відчуваєте, що час виставитися на все, сміливо йдіть і не сумнівайтеся!

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Скорпіон
Скорпіон / Фото: Сьогодні

Успіх супроводжуватиме вас в першій половині гри. Спробуйте цим скористатися, оскільки на пізніх стадіях на Фортуну розраховувати не варто.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Стрілець
Стрілець / Фото: Сьогодні

Для вас не особливо вдалі дні для гри. Візьміть перепочинок і підготуйте кошти на майбутні івенти. В крайньому разі потренуйтеся в іграх на умовні гроші.

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Козоріг
Козоріг / Фото: Сьогодні

Не намагайтеся гнатися за прибутком, намагаючись зловити відразу двох зайців. Виберіть один турнір і зробіть на нього ставку. Удача допоможе вам.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Водолій
Водолій / Фото: Сьогодні

Не задовольняйтеся малим. У вас є всі шанси на великий виграш, фарт сьогодні на вашому боці. Грайте сміливо та агресивно!

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Риби
Риби / Фото: Сьогодні

На початкових стадіях гри поводьтеся спокійно і тихо. Якщо доберетеся до призових, доля винагородить вас за терпіння.

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