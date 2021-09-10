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СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Азартний гороскоп на вікенд. Ризикові Раки та підвищення для Водоліїв

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
10 вересня, 07:26
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Астрологічний прогноз для азартних гравців на найближчі дні для всіх знаків зодіаку. Чого чекати за овальним столом?
Гороскоп на сьогодні для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на сьогодні для всіх знаків зодіаку / Фото: Getty Images

З завтрашнього дня настають вихідні. Два вільних дні – відмінний привід розважити себе за покерним столом з друзями або в інтернеті. Багато гравців дуже забобонні, вірять у прикмети та гороскопи.

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Для вас ми підготували астрологічний прогноз цей вікенд! Чого ж чекати гравцям за овальним столом? Давайте разом дізнаємося.

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Овен
Овен / Фото: Сьогодні

Готуйтеся до напруженої гри. Тільки зважені рішення дадуть плюс, тоді як авантюрні ходи гратимуть проти вас. Не ведіться!

ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

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Телець
Телець / Фото: Сьогодні

Не грайте в першій половині дня, оскільки за столами фарту не буде. Займіться своїми справами, а ввечері приступайте до ігор.

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Близнята
Близнята / Фото: Сьогодні

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Будьте пильні за столом, не проґавте свою преміальну руку. Гарантованих роздач буде мінімум, тому якщо не зловите, призів вам не бачити.

РАК. 22 червня – 22 липня

Рак
Рак / Фото: Сьогодні

Блеф буде вам грати на руку. Не бійтеся показувати високу комбінацію і підіймати ставки. Ви зможете переконати опонентів у своїй силі!

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Лев
Лев / Фото: Сьогодні

Віддайтеся в руки інтуїції. Не важливо, що на столі і які ваші шанси в процентах. Якщо вірите, що пара двійок зайде, довіртеся та підіймайте ставку.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Діва
Діва / Фото: Pixabay

Не грайте проти досвідчених покеристів. На досвіді вас легко роздягнуть. Спробуйте себе в іграх з низькими лімітами, там вам не буде рівних.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Терези
Терези / Фото: Сьогодні

Одномасні карти на руках обов'язково приведуть вас до флешу. Довіртеся їм, але не забувайте, що у суперників можуть бути комбінації краще.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Скорпіон
Скорпіон / Фото: Сьогодні

Засуньте своє его подалі, ваша інтуїція найближчим часом буде відпочивати. Тільки гра за правилами і математичний розрахунок принесуть вам профіт.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Стрілець
Стрілець / Фото: Сьогодні

Гра буде не з приємних, наберіться терпіння або зробіть паузу. Фортуна в ці дні буде не на вашому боці, а без неї ніяк.

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Козоріг
Козоріг / Фото: Сьогодні

Уникайте гри з друзями, родичами або колегами. За столом ви можете виплеснути зайві емоції, які вам потім можуть відгукнутися.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Водолій
Водолій / Фото: Сьогодні

Підіть на підвищення і зіграйте в турнірах з великим бай-іном. Пора йти вгору і вчитися новим аспектам покеру у професіоналів.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Риби
Риби / Фото: Сьогодні

Не намагайтеся грати в офлайні, ви спокійно можете допустити місклік і поставити олл-ін на 72. Виберіться в покеру-рум і зіграйте наживо.

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