Азартний гороскоп на вікенд. Комфорт для Тельців та щастя для Раків

Астрологічний прогноз для азартних гравців на найближчі дні для всіх знаків зодіаку. Чого чекати за овальним столом?

Гороскоп на сьогодні для всіх знаків зодіаку / Фото: Unsplash

Із завтрашнього дня настають вихідні. Чим не привід спробувати свої сили за покерним столом? Багато гравців дуже забобонні, вірять у прикмети та гороскопи.

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Для вас ми підготували астрологічний прогноз на вихідні! Чого ж чекати гравцям за овальним столом? Давайте разом дізнаємося.

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Овен / Фото: Сьогодні

Остерігайтеся різких рішень, вони вас знищать і відправлять в "мінус". Перш ніж зробити хід, ретельно прорахуйте можливі комбінації суперника.

ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

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Телець / Фото: Сьогодні

Подбайте про комфортне місце для гри в покер. Вас не повинні відволікати ані музика, ані жорстке крісло, ані затхлий запах. Це зіб'є вас з переможного шляху.

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Близнята / Фото: Сьогодні

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Близнюкам варто розраховувати на карти-близнючки. Сміливо грайте з парою на руках, навіть якщо це "двійки". Вони приведуть вас до призів.

РАК. 22 червня – 22 липня

Рак / Фото: Сьогодні

Люди роками чекають роял-флеш, а він чекає на вас вже в найближчих іграх. Не проґавте жадану комбінацію і зірвіть куш!

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Лев / Фото: Сьогодні

Не грайте проти сильних опонентів, вони роздягнуть вас за лічені секунди. Спробуйте відточити свою майстерність на новачках, на досвіді ви зможете далеко зайти.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Діва / Фото: Pixabay

Ваш зоряний час настав, не впустіть птаха щастя. Один з турнірів на вихідних буде для вас переможним, повірте в себе.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Терези / Фото: Сьогодні

Відмовтеся від алкоголю на вихідних, він не буде сприяти поліпшенню гри. Зберігайте тверезу голову в непростих ситуаціях.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Скорпіон / Фото: Сьогодні

Фортуна буде не на вашому боці. Тому якщо не впевнені у своїх силах, відкладіть гру на наступні тижні і збережіть свій банкролл.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Стрілець / Фото: Сьогодні

Вам варто спробувати себе на більш високих лімітах. Навіть якщо профіту не буде, крутий досвід і нові знайомства допоможуть вам в майбутньому.

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Козоріг / Фото: Сьогодні

Ваше щастя – в інтернеті. Залітайте в онлайн і реєструйтеся на звичний вам формат турніру. Вас чекають приємні вечори перед комп'ютером або смартфоном.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Водолій / Фото: Сьогодні

Зробіть ставку на одномасні карти, вони будуть приносити вам удачу. Навіть якщо ви не зберете флеш, здолати суперника можна і іншими способами.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Риби / Фото: Сьогодні

Запросіть зіграти в покер друзів або родичів. Ви зможете відточити свій скілл і приємно провести час з близькими людьми.