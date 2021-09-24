Азартний гороскоп на вікенд. Комфорт для Тельців та щастя для Раків

Із завтрашнього дня настають вихідні. Чим не привід спробувати свої сили за покерним столом? Багато гравців дуже забобонні, вірять у прикмети та гороскопи.
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Для вас ми підготували астрологічний прогноз на вихідні! Чого ж чекати гравцям за овальним столом? Давайте разом дізнаємося.
ОВЕН. 21 березня – 20 квітня
Остерігайтеся різких рішень, вони вас знищать і відправлять в "мінус". Перш ніж зробити хід, ретельно прорахуйте можливі комбінації суперника.
ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня
Подбайте про комфортне місце для гри в покер. Вас не повинні відволікати ані музика, ані жорстке крісло, ані затхлий запах. Це зіб'є вас з переможного шляху.
БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня
Близнюкам варто розраховувати на карти-близнючки. Сміливо грайте з парою на руках, навіть якщо це "двійки". Вони приведуть вас до призів.
РАК. 22 червня – 22 липня
Люди роками чекають роял-флеш, а він чекає на вас вже в найближчих іграх. Не проґавте жадану комбінацію і зірвіть куш!
ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня
Не грайте проти сильних опонентів, вони роздягнуть вас за лічені секунди. Спробуйте відточити свою майстерність на новачках, на досвіді ви зможете далеко зайти.
ДІВА. 24 серпня – 22 вересня
Ваш зоряний час настав, не впустіть птаха щастя. Один з турнірів на вихідних буде для вас переможним, повірте в себе.
ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня
Відмовтеся від алкоголю на вихідних, він не буде сприяти поліпшенню гри. Зберігайте тверезу голову в непростих ситуаціях.
СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада
Фортуна буде не на вашому боці. Тому якщо не впевнені у своїх силах, відкладіть гру на наступні тижні і збережіть свій банкролл.
СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня
Вам варто спробувати себе на більш високих лімітах. Навіть якщо профіту не буде, крутий досвід і нові знайомства допоможуть вам в майбутньому.
КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня
Ваше щастя – в інтернеті. Залітайте в онлайн і реєструйтеся на звичний вам формат турніру. Вас чекають приємні вечори перед комп'ютером або смартфоном.
ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого
Зробіть ставку на одномасні карти, вони будуть приносити вам удачу. Навіть якщо ви не зберете флеш, здолати суперника можна і іншими способами.
РИБИ. 19 лютого – 20 березня
Запросіть зіграти в покер друзів або родичів. Ви зможете відточити свій скілл і приємно провести час з близькими людьми.