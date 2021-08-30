Азартний гороскоп на тиждень. Тверезі Водолії та терплячі Скорпіони

Астрологічний прогноз для азартних гравців на найближчі сім днів. Розповідаємо, чого чекати за овальним столом

Гороскоп для любителів покеру

Попереду новий тиждень. На любителів покеру чекають нові турніри та перемоги. Або ж не очікують? Чого ж чекати гравцям в кінці літа і на початку осені за овальним столом? Давайте разом дізнаємося прогноз астрологів.

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Тест: Як добре ви знаєте покерні абревіатури?

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Овен / Фото: Сьогодні

Не рекомендується блефувати проти опонентів в чорних окулярах. Їх емоції ви не зможете прочитати і вони легко вас розкусять. Краще самі не забудьте про окуляри.

ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Телець / Фото: Сьогодні

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Тельцям не треба стримувати себе. Агресія приведе вас до перемоги. Не сумнівайтеся у своїй руці, комбінація під'їде на терні або рівері.

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Близнята / Фото: Сьогодні

Можете сміливо йти в олл-ін з будь-якою кишеньковою парою. Ця роздача буде за вами. А ось флеш і стріт не будуть для вас виграшною комбінацією.

РАК. 22 червня – 22 липня

Рак / Фото: Сьогодні

Тисніть на суперника до кінця, не здавайте назад. При необхідності можете піти в олл-ін зі слабкою парою, суперники поведуться.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

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Лев / Фото: Сьогодні

Не слід обирати агресивну тактику, інакше ризикуєте потрапити в халепу. Дочекайтеся своєї комбінації, після чого можете тиснути суперників.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Діва / Фото: Pixabay

Радимо відкласти гру в покер на кінець тижня. Серпень не принесе вам призів, тоді як у вересні удача буде на вашому боці.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Терези / Фото: Сьогодні

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Слідкуйте за грою суперників, їх емоції та тактика допоможуть вам прийняти правильні рішення. Якщо у вас вийде, перемога вам гарантована.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Скорпіон / Фото: Сьогодні

До п'ятого рівня блайндів ваші руки будуть програшними. Радимо пасувати на початку гри, навіть з парою тузів на руках. Ваше щастя – у пізніх роздачах.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Стрілець / Фото: Сьогодні

Перейдіть на гру в Омаху. Саме там на вас чекає успіх, тоді як у Холдемі або Раззі удача відвернеться від вас. Якщо ж не вмієте, вивчіть правила Омахи.

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Козоріг / Фото: Сьогодні

Зіграйте проти своїх друзів, колег, старих знайомих або постійних опонентів. Знання їх характеру гри допоможе вам досягти успіху.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Водолій / Фото: Сьогодні

Відмовтеся від алкоголю під час гри в покер, він встане на перешкоді вашому переможному шляху. Тільки вода або чай / кава! Зберігайте розум тверезим.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Риби / Фото: Сьогодні

Якщо у вас не задалися ігри на початку тижня, зробіть паузу до наступного. Перезавантаження піде вам на користь і допоможе підійти до сесій у повній бойовій готовності.