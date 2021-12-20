Азартний гороскоп на тиждень. Овни йдуть на підвищення, Стрільці зберігають спокій

Астрологічний прогноз для азартних гравців найближчими днями для всіх знаків зодіаку. Чого чекати за овальним столом?

Гороскоп для гравців у покер / Фото: Getty Images

Новий Рік поступово наближається, а з ним – святковий настрій та бажання розважитися. Чому б не спробувати свої сили у покері?

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Гравці досить забобонні і часто вірять у прикмети чи гороскопи. Вам підготували астрологічний прогноз на найближчий тиждень! Чого ж чекати гравцям за овальним столом? Давайте разом дізнаємось.

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Овен / Фото: Сьогодні

Спробуйте піти на підвищення та битися з сильними суперниками на високих лімітах. Ви отримаєте необхідний досвід і навіть залишитеся у невеликому плюсі.

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ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Телець / Фото: Сьогодні

Зіграйте на слабкостях опонентів, спробуйте вивести їх із рівноваги. Поводьтеся зухвало, відволікайте його від думок. Це допоможе вам швидше розорити їх.

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Близнята / Фото: Сьогодні

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Гра в покер принесе вам хіба що задоволення, не більше. Будьте готові розлучитися з банком, призи вам не світять цього тижня.

РАК. 22 червня – 22 липня

Рак / Фото: Сьогодні

На вас чекають довгі турніри та призи, тому запасіться терпінням та міцним чаєм. А ось від алкоголю слід відмовитись, він вам лише завадить.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Лев / Фото: Сьогодні

Грайте на повну онлайн, відмовтеся від живої гри. Емоції вас не здадуть, а завдяки своїй майстерності ви зможете забрати омріяний приз.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Діва / Фото: Pixabay

Чорний колір буде приносити вам удачу, тим більше якщо мова про карти. Піки та трефі будуть поповнювати ваш банк на постійній основі, причому не лише за допомогою флешу.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Терези / Фото: Сьогодні

Не дозволяйте супернику на вас діяти. Зберігайте концентрацію на грі та ігноруйте випади опонентів. Ваш ключ до успіху – у майстерності.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Скорпіон / Фото: Сьогодні

Кишенькові тузи будуть випадати досить часто. Тому робіть ставку на них і грайте в покер більше. Так буде більше шансів здобути призи.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Стрілець / Фото: Сьогодні

Оберіть спокійну гру без агресії, вона принесе вам успіх. Дочекайтеся свого шансу та будьте готові запушити у потрібний момент.

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Козоріг / Фото: Сьогодні

Цього тижня вам випаде визначальне каре, на якому ви зможете суттєво посилити свої позиції у боротьбі за призи. Не проґавте його!

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Водолій / Фото: Сьогодні

Радимо не ломитися в онлайн і зіграти наживо в покер-румі. Незнайома компанія дозволить вам зробити сюрприз своїм опонентам.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Риби / Фото: Сьогодні

Спробуйте себе в Омаху, там вам набагато частіше прилітатиме потрібна комбінація. Освіжіть правила гри в Омаху та вперед за призами!