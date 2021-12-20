Гра
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
👊 Берінчик виграв! 😷 Омікрон в Україні 🌲 Головна ялинка країни 💸 Отримати тисячу Зеленського
poker
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Азартний гороскоп на тиждень. Овни йдуть на підвищення, Стрільці зберігають спокій

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
20 грудня, 07:13
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Астрологічний прогноз для азартних гравців найближчими днями для всіх знаків зодіаку. Чого чекати за овальним столом?
Гороскоп для гравців у покер
Гороскоп для гравців у покер / Фото: Getty Images

Новий Рік поступово наближається, а з ним – святковий настрій та бажання розважитися. Чому б не спробувати свої сили у покері?

Читайте також: Як одягтися на гру в покер

Реклама

Гравці досить забобонні і часто вірять у прикмети чи гороскопи. Вам підготували астрологічний прогноз на найближчий тиждень! Чого ж чекати гравцям за овальним столом? Давайте разом дізнаємось.

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Овен
Овен / Фото: Сьогодні

Спробуйте піти на підвищення та битися з сильними суперниками на високих лімітах. Ви отримаєте необхідний досвід і навіть залишитеся у невеликому плюсі.

Реклама

ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Телець
Телець / Фото: Сьогодні

Зіграйте на слабкостях опонентів, спробуйте вивести їх із рівноваги. Поводьтеся зухвало, відволікайте його від думок. Це допоможе вам швидше розорити їх.

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Близнята
Близнята / Фото: Сьогодні

Реклама

Гра в покер принесе вам хіба що задоволення, не більше. Будьте готові розлучитися з банком, призи вам не світять цього тижня.

РАК. 22 червня – 22 липня

Рак
Рак / Фото: Сьогодні

На вас чекають довгі турніри та призи, тому запасіться терпінням та міцним чаєм. А ось від алкоголю слід відмовитись, він вам лише завадить.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Лев
Лев / Фото: Сьогодні

Грайте на повну онлайн, відмовтеся від живої гри. Емоції вас не здадуть, а завдяки своїй майстерності ви зможете забрати омріяний приз.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Діва
Діва / Фото: Pixabay

Чорний колір буде приносити вам удачу, тим більше якщо мова про карти. Піки та трефі будуть поповнювати ваш банк на постійній основі, причому не лише за допомогою флешу.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Терези
Терези / Фото: Сьогодні

Не дозволяйте супернику на вас діяти. Зберігайте концентрацію на грі та ігноруйте випади опонентів. Ваш ключ до успіху – у майстерності.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Скорпіон
Скорпіон / Фото: Сьогодні

Кишенькові тузи будуть випадати досить часто. Тому робіть ставку на них і грайте в покер більше. Так буде більше шансів здобути призи.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Стрілець
Стрілець / Фото: Сьогодні

Оберіть спокійну гру без агресії, вона принесе вам успіх. Дочекайтеся свого шансу та будьте готові запушити у потрібний момент.

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Козоріг
Козоріг / Фото: Сьогодні

Цього тижня вам випаде визначальне каре, на якому ви зможете суттєво посилити свої позиції у боротьбі за призи. Не проґавте його!

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Водолій
Водолій / Фото: Сьогодні

Радимо не ломитися в онлайн і зіграти наживо в покер-румі. Незнайома компанія дозволить вам зробити сюрприз своїм опонентам.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Риби
Риби / Фото: Сьогодні

Спробуйте себе в Омаху, там вам набагато частіше прилітатиме потрібна комбінація. Освіжіть правила гри в Омаху та вперед за призами!

гороскоппокер
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Покер
Показати ще
Світова серія покеру
Більше про серію
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
психологія азарту
Більше статей
Основи покеру
Більше знань
Покер - це твій спорт
ІМЕНИННИКИ МІСЯЦЯ
ГРУДЕНЬ
Ден Харрінгтон
Ден Харрінгтон
&laquo;Король інстаграма&raquo; Ден Білзерян. Фото: cardplayer.com
Ден Білзерян
Антоніо Есфандіарі
Антоніо Есфандіарі
Патрік Антоніус вирішив підтримувати свою форму за допомогою походів у гори
Патрік Антоніус
Татьяна Пасаліч
Татьяна Пасаліч
1/2
Дні народження грудня
Опитування
Рейтинг
Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
Дивитись весь рейтинг
Опитування
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Джастін Бономо Джастін Бономо
57.1
2
Брін Кенні Брін Кенні
56.9
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
45.1
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.4
5
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.2
Дивитись весь рейтинг
Main Event WSOP 2021
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Треки Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти