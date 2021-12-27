Азартний гороскоп на тиждень. Кому посміхнеться Фортуна напередодні Нового року

Астрологічний прогноз для азартних гравців в останні дні року для всіх знаків зодіаку. Чого чекати за овальним столом?

Гороскоп для гравців у покер / Фото: Getty Images

Новий рік відбудеться вже наприкінці цього тижня, тому для покеристів є ще час, аби закінчити цей рік на мажорній ноті. Чому б не спробувати свої сили буденними вечорами разом із підготовкою до свята?

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Гравці досить забобонні і часто вірять у прикмети чи гороскопи. Вам підготували астрологічний прогноз на найближчий тиждень! Чого ж чекати гравцям за овальним столом? Давайте разом дізнаємось.

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Овен / Фото: Сьогодні

Наближається 2022 рік і напередодні для Овнів щастя принесуть "двійки". Якщо ви отримуєте на руку 22, можете одразу йти в олл-ін. Ваша ставка не прогорить!

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ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Телець / Фото: Сьогодні

Ваш головний козир цього тижня – терпіння. Дочекайтеся вдалої руки та ситуації за столом, вона може прийти досить пізно. Але тільки так вам скориться великий приз.

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Близнята / Фото: Сьогодні

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Гра в покер вже принесла вам усі дивіденди у 2021 році, тому домашніми справами та підготовкою до Нового року. Фортуна посміхатиметься іншим, щоб повернутися до вас уже в новому році.

РАК. 22 червня – 22 липня

Рак / Фото: Сьогодні

Зробіть ставку на рандом, від ваших знань майже нічого не залежатиме. Навіть із 72 на руках у вас є шанс забрати солідний банк. Як і прогоріти з парою тузів.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Лев / Фото: Сьогодні

Інтуїція підкаже вам, коли потрібно піти ва-банк. Дослухайтеся до свого внутрішнього голосу, тоді ризикована ставка дозволить вам подвоїтися.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Діва / Фото: Pixabay

Навчіться читати емоції опонентів і робити з цього висновки. Це допоможе вам розкрити блеф або побачити у них сильну руку та вчасно скинути карти.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Терези / Фото: Сьогодні

Успіх вам принесе агресивна гра за столом. Радимо часто блефувати та йти в олл-ін зі слабкою парою, а також підвищувати ставки вже на флопі. Успіх буде за вами.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Скорпіон / Фото: Сьогодні

Зверніть увагу своїй сім'ї, у будні дні вони чекатимуть на вас для підготовки до Нового року. Відпочиньте від покеру, тоді як повернутись за стіл ви можете вже на вихідних.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Стрілець / Фото: Сьогодні

Вам нерідко будуть випадати одномісні карти, однак флеш не завжди вам супроводжуватиме. Краще грати за ситуацією і не забувати про вищі комбінації.

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Козоріг / Фото: Сьогодні

Влаштуйтеся зручніше в кріслі новорічної ночі, вам слід відіграти кілька турнірів 31 грудня. Створіть собі комфортні умови, щоб успіх прийшов до вас із боєм курантів.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Водолій / Фото: Сьогодні

Потрібно бути обережними з блефом, ваші емоції читатимуться досить легко. Робіть ставку на сильну руку і не намагайтеся обманювати опонентів.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Риби / Фото: Сьогодні

Закиньте онлайн і виберіть у який-небудь покер-рум. Жива гра в покер принесе вам неймовірні емоції напередодні свята та нові знайомства. Призи? Можливо.