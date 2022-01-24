Азартний гороскоп на тиждень: Діви шукають комфорту, Риби діють парами

На носі – останній тиждень першого місяця 2022 року. На любителів покеру чекає чимало івентів як в офлайні, так і в інтернеті. Чому б не зайняти себе улюбленою грою?
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Гравці часто досить забобонні та охоче вірять у прикмети чи гороскопи. Вам підготували астрологічний прогноз на найближчий тиждень! Давайте разом дізнаємось його.
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ОВЕН. 21 березня – 20 квітня
Пограйте цього тижня в Омаху. Вам обов'язково випаде преміальна комбінація, яка допоможе перевернути хід гри. Не пропустіть її!
ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня
Сконцентруйтеся на онлайні та намагайтеся не пропускати топові події тижня. У будні дні можете потренуватися на низьких лімітах або фріролах, тоді як на вихідних на вас чекає успіх у недешевому турнірі.
БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня
Блеф вам часто допомагатиме на цьому тижні, але не перестарайтеся з ним. Якщо ви бачите слабку руку в опонента, підвищуйте ставки.
РАК. 22 червня – 22 липня
Готуйтеся до довгих івентів, на вас чекають по кілька годин ігор в онлайні. Запасайтеся кавою або чаєм, відкладіть свої справи та присвятіть час виключно покеру. Воно себе окупить!
ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня
Тримайте себе в руках, ви можете видати свої емоції в найбільш невідповідний момент. Візьміть на гру в покер темні окуляри та сидіть у навушниках, щоб сторонні фактори вас не збивали.
ДІВА. 24 серпня – 22 вересня
Подбайте про свій комфорт під час гри в покер. Зручний одяг, приємна температура у приміщенні, вдале місце за столом – успіх полягає у дрібницях.
ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня
Перш ніж підвищувати ставки або йти на блеф, подумайте неодноразово. Важливо тверезо оцінити свої сили та ситуацію за столом. Зайвий раз не ризикуйте.
СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада
Використовуйте перерви у грі з розумом. За цей короткий час розвантажте себе ментально та відпочиньте наскільки це буде можливо. Перезавантаження допоможе вам залишатися в тонусі.
СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня
Стріт стане вашою улюбленою комбінацією цього тижня. Вона буде до вас прилітати не раз, що дозволить вам закривати не найсильніші руки. Але завжди треба пам'ятати, що є комбінації сильніші.
КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня
Випробуйте удачу в кеш-іграх, довгі турніри вам будуть недоречні. Як тільки вам вдасться подвоїти свою суму, залишайте стіл. Ось ваш рецепт успіху!
ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого
Якщо почуваєтеся неважливо або маєте погане передчуття, відкладіть гру в покер на наступний тиждень. Проведіть час із користю та підтягніть теорію. Або спробуйте щастя у фріролах.
РИБИ. 19 лютого – 20 березня
Акуратніше відігравайте роздачі з кишеньковою парою, не всі будуть для вас виграшними. Проте вміле поводження з картами та твереза оцінка ситуації дозволять вам залишитись у плюсі.