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СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Азартний гороскоп на тиждень: Діви шукають комфорту, Риби діють парами

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
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24 січня, 06:25
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Астрологічний прогноз для азартних гравців на останній тиждень січня для всіх знаків зодіаку. Чого чекати за овальним столом?
Азартний гороскоп для любителів покеру
Азартний гороскоп для любителів покеру / Фото: Getty Images

На носі – останній тиждень першого місяця 2022 року. На любителів покеру чекає чимало івентів як в офлайні, так і в інтернеті. Чому б не зайняти себе улюбленою грою?

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Гравці часто досить забобонні та охоче вірять у прикмети чи гороскопи. Вам підготували астрологічний прогноз на найближчий тиждень! Давайте разом дізнаємось його.

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Овен
Овен / Фото: Сьогодні

Пограйте цього тижня в Омаху. Вам обов'язково випаде преміальна комбінація, яка допоможе перевернути хід гри. Не пропустіть її!

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ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Телець
Телець / Фото: Сьогодні

Сконцентруйтеся на онлайні та намагайтеся не пропускати топові події тижня. У будні дні можете потренуватися на низьких лімітах або фріролах, тоді як на вихідних на вас чекає успіх у недешевому турнірі.

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Близнята
Близнята / Фото: Сьогодні

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Блеф вам часто допомагатиме на цьому тижні, але не перестарайтеся з ним. Якщо ви бачите слабку руку в опонента, підвищуйте ставки.

РАК. 22 червня – 22 липня

Рак
Рак / Фото: Сьогодні

Готуйтеся до довгих івентів, на вас чекають по кілька годин ігор в онлайні. Запасайтеся кавою або чаєм, відкладіть свої справи та присвятіть час виключно покеру. Воно себе окупить!

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Лев
Лев / Фото: Сьогодні

Тримайте себе в руках, ви можете видати свої емоції в найбільш невідповідний момент. Візьміть на гру в покер темні окуляри та сидіть у навушниках, щоб сторонні фактори вас не збивали.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Діва
Діва / Фото: Pixabay

Подбайте про свій комфорт під час гри в покер. Зручний одяг, приємна температура у приміщенні, вдале місце за столом – успіх полягає у дрібницях.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Терези
Терези / Фото: Сьогодні

Перш ніж підвищувати ставки або йти на блеф, подумайте неодноразово. Важливо тверезо оцінити свої сили та ситуацію за столом. Зайвий раз не ризикуйте.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Скорпіон
Скорпіон / Фото: Сьогодні

Використовуйте перерви у грі з розумом. За цей короткий час розвантажте себе ментально та відпочиньте наскільки це буде можливо. Перезавантаження допоможе вам залишатися в тонусі.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Стрілець
Стрілець / Фото: Сьогодні

Стріт стане вашою улюбленою комбінацією цього тижня. Вона буде до вас прилітати не раз, що дозволить вам закривати не найсильніші руки. Але завжди треба пам'ятати, що є комбінації сильніші.

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Козоріг
Козоріг / Фото: Сьогодні

Випробуйте удачу в кеш-іграх, довгі турніри вам будуть недоречні. Як тільки вам вдасться подвоїти свою суму, залишайте стіл. Ось ваш рецепт успіху!

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Водолій
Водолій / Фото: Сьогодні

Якщо почуваєтеся неважливо або маєте погане передчуття, відкладіть гру в покер на наступний тиждень. Проведіть час із користю та підтягніть теорію. Або спробуйте щастя у фріролах.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Риби
Риби / Фото: Сьогодні

Акуратніше відігравайте роздачі з кишеньковою парою, не всі будуть для вас виграшними. Проте вміле поводження з картами та твереза оцінка ситуації дозволять вам залишитись у плюсі.

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