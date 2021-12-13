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СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Азартний гороскоп на тиждень. Чорні Близнюки, королівські Леви та тихі Діви

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
13 грудня, 06:56
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Астрологічний прогноз для азартних гравців найближчими днями для всіх знаків зодіаку. Чого чекати за овальним столом?
Гороскоп для всіх знаків зодіаку
Гороскоп для всіх знаків зодіаку / Фото: Pixabay

Зима продовжує стукати у наші двері, а на PokerMatch ще й триває велика онлайн-серія Winter Poker Cup. Чудова можливість спробувати свої сили в онлайн-покері!

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Гравці досить забобонні та часто вірять у прикмети чи гороскопи. Вам підготували астрологічний прогноз на найближчий тиждень! Чого ж чекати гравцям за овальним столом? Давайте разом дізнаємось.

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Овен
Овен / Фото: Сьогодні

Підготуйтеся до довгих турнірів, які принесуть вам чималі призові. Запасайтесь чаєм або кавою, а також відставляйте якомога далі алкоголь, щоб зберігати концентрацію до останньої.

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ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Телець
Телець / Фото: Сьогодні

Грайте в онлайні, ваші емоції не зашкодять вам і не впливатимуть на перебіг гри. Майстерність не проп'єш, а вам вона ще й допоможе досягти своїх цілей.

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Близнята
Близнята / Фото: Сьогодні

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Для вас чорний колір – зовсім не провісник бід. Піки і трефи заходитимуть вам часто, тому чекайте круті комбінації з ними. Причому, не лише флеш.

РАК. 22 червня – 22 липня

Рак
Рак / Фото: Сьогодні

Не дозволяйте виводити себе з рівноваги. Тільки повна концентрація та спокій дадуть вам перевагу над суперником, а там уже справа за вашою майстерністю.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Лев
Лев / Фото: Сьогодні

Пара королів зачастить до вас цього тижня, скористайтеся нею сповна. Чим частіше гратимете в покер, тим більше шансів збагатитися на цій комбінації карт.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Діва
Діва / Фото: Pixabay

Дійте тихо за столом, відмовтеся від агресії. Такий стиль гри не принесе успіху. Краще дочекайтеся свого шансу та будьте готові зробити високу ставку.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Терези
Терези / Фото: Сьогодні

Найближчими днями на вас чекає кілька автомобілів з кишеньковою парою, вони допоможуть вам серйозно піднятися. Не проґавте птаха щастя!

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Скорпіон
Скорпіон / Фото: Сьогодні

Вирушайте в покер-рум на "живі" ігри, причому краще з незнайомими людьми. Там ви матимете можливість зав'язати нові знайомства, а також здивувати їх своєю грою.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Стрілець
Стрілець / Фото: Сьогодні

Утримайтеся від гри Холдем, краще скуштуйте себе в Омаху. Вам куди частіше прилітатиме потрібна комбінація, якщо на руках буде вдвічі більше карт. Згадуйте правила гри в Омаху та вперед до успіху!

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Козоріг
Козоріг / Фото: Сьогодні

Зробіть крок уперед та зіграйте проти досвідчених суперників на високих лімітах. Неоціненний досвід допоможе вам у майбутньому, а відбити бай-ін ви зумієте вже до кінця тижня.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Водолій
Водолій / Фото: Сьогодні

Зіграйте на слабкостях суперників і виведіть їх із себе. Саме роль подразника допоможе вам усунути найнебезпечніших конкурентів на шляху до суперпризу.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Риби
Риби / Фото: Сьогодні

Можливо, гра в покер і не принесе вам прибутку найближчими днями, проте задоволення процесу гарантоване. Готуйтеся отримувати кайф від гри!

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