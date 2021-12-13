Азартний гороскоп на тиждень. Чорні Близнюки, королівські Леви та тихі Діви

Астрологічний прогноз для азартних гравців найближчими днями для всіх знаків зодіаку. Чого чекати за овальним столом?

Гороскоп для всіх знаків зодіаку / Фото: Pixabay

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Гравці досить забобонні та часто вірять у прикмети чи гороскопи. Вам підготували астрологічний прогноз на найближчий тиждень! Чого ж чекати гравцям за овальним столом? Давайте разом дізнаємось.

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Овен / Фото: Сьогодні

Підготуйтеся до довгих турнірів, які принесуть вам чималі призові. Запасайтесь чаєм або кавою, а також відставляйте якомога далі алкоголь, щоб зберігати концентрацію до останньої.

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ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Телець / Фото: Сьогодні

Грайте в онлайні, ваші емоції не зашкодять вам і не впливатимуть на перебіг гри. Майстерність не проп'єш, а вам вона ще й допоможе досягти своїх цілей.

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Близнята / Фото: Сьогодні

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Для вас чорний колір – зовсім не провісник бід. Піки і трефи заходитимуть вам часто, тому чекайте круті комбінації з ними. Причому, не лише флеш.

РАК. 22 червня – 22 липня

Рак / Фото: Сьогодні

Не дозволяйте виводити себе з рівноваги. Тільки повна концентрація та спокій дадуть вам перевагу над суперником, а там уже справа за вашою майстерністю.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Лев / Фото: Сьогодні

Пара королів зачастить до вас цього тижня, скористайтеся нею сповна. Чим частіше гратимете в покер, тим більше шансів збагатитися на цій комбінації карт.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Діва / Фото: Pixabay

Дійте тихо за столом, відмовтеся від агресії. Такий стиль гри не принесе успіху. Краще дочекайтеся свого шансу та будьте готові зробити високу ставку.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Терези / Фото: Сьогодні

Найближчими днями на вас чекає кілька автомобілів з кишеньковою парою, вони допоможуть вам серйозно піднятися. Не проґавте птаха щастя!

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Скорпіон / Фото: Сьогодні

Вирушайте в покер-рум на "живі" ігри, причому краще з незнайомими людьми. Там ви матимете можливість зав'язати нові знайомства, а також здивувати їх своєю грою.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Стрілець / Фото: Сьогодні

Утримайтеся від гри Холдем, краще скуштуйте себе в Омаху. Вам куди частіше прилітатиме потрібна комбінація, якщо на руках буде вдвічі більше карт. Згадуйте правила гри в Омаху та вперед до успіху!

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Козоріг / Фото: Сьогодні

Зробіть крок уперед та зіграйте проти досвідчених суперників на високих лімітах. Неоціненний досвід допоможе вам у майбутньому, а відбити бай-ін ви зумієте вже до кінця тижня.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Водолій / Фото: Сьогодні

Зіграйте на слабкостях суперників і виведіть їх із себе. Саме роль подразника допоможе вам усунути найнебезпечніших конкурентів на шляху до суперпризу.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Риби / Фото: Сьогодні

Можливо, гра в покер і не принесе вам прибутку найближчими днями, проте задоволення процесу гарантоване. Готуйтеся отримувати кайф від гри!