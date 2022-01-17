Азартний гороскоп на тиждень: Близнюки відчувають упевненість, Леви покладаються на інтуїцію

Астрологічний прогноз для азартних гравців на третій тиждень 2022 для всіх знаків зодіаку. Чого чекати за овальним столом?

Гороскоп для гравців у покер / Фото: Getty Images

Січень уже перевалив за екватор, а у Києві стартувала перша велика покерна серія року. Чому б не зайняти себе улюбленою грою в офлайн-форматі чи інтернеті?

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Гравці часто досить забобонні та охоче вірять у прикмети чи гороскопи. Вам підготували астрологічний прогноз на найближчий тиждень! Давайте разом дізнаємось його.

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Овен / Фото: Сьогодні

Цього тижня вам нерідко випадатимуть одномісні карти, проте не всі з них приведуть до флешу. Грайте по ситуації і ви обов'язково спіймаєте виграшну комбінацію.

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ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Телець / Фото: Сьогодні

У будні дні приділіть увагу роботі або сім'ї, відкладіть карти убік. Вирішіть усі свої проблеми у ці п'ять днів, щоб на вихідних вас ніщо не відволікало від великих заметів.

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Близнята / Фото: Сьогодні

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Успіх вам принесе агресивна гра. Постарайтеся налагодити контакт із суперниками та провокувати їх, а також часто блефувати та йти в олл-ін. Успіх буде за вами!

РАК. 22 червня – 22 липня

Рак / Фото: Сьогодні

Навчіться читати емоції опонентів, це допоможе вам цього тижня. Ви зможете розкрити їх блеф або ж, навпаки, побачити у них сильну руку.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Лев / Фото: Сьогодні

Слухайте свій внутрішній голос, ваша інтуїція підкаже, коли потрібно піти в олл-ін. Ризикована ставка дозволить вам подвоїти банк.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Діва / Фото: Pixabay

Зробіть ставку на рандом, ваші знання відіграватимуть мінімальну роль. Навіть із кіккером на флопі у вас буде шанс забрати банк.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Терези / Фото: Сьогодні

Сходіть у спортзал або на пробіжку перед грою в покер. Фізичне навантаження дасть вам можливість виплеснути зайву енергію та з чистою головою підійти до гри.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Скорпіон / Фото: Сьогодні

Ваш головний козир – терпіння. Чекайте на свою карту, скільки потрібно, вона може прийти пізно. Якщо почнете рано підіймати ставки, можете прогоріти.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Стрілець / Фото: Сьогодні

Вам подобається цифра 7? Якщо навіть ні, цього тижня ви її полюбите, адже сімки будуть приносити вам успіх. 77 на руках – чудовий привід для олл-іну, не бійтеся грати сміливо.

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Козоріг / Фото: Сьогодні

Вам обов'язково слід відірватися від комп'ютера та вийти у світ. Жива гра в покер принесе вам круті емоції та нові знайомства. Чому б не відвідати PokerMatch UA Millions у готелі Premier Palace?

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Водолій / Фото: Сьогодні

Будьте обережні з блефом, ваші емоції видаватимуть вас. Радимо робити ставку на сильну руку і не намагатися спантеличити опонентів.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Риби / Фото: Сьогодні

Вам слід відіграти пару фріролів, перш ніж заходити у великий турнір. Поспішність і неготовність до івенту може вартувати витраченого бай-іна. Краще вкочуватися поступово.