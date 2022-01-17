Азартний гороскоп на тиждень: Близнюки відчувають упевненість, Леви покладаються на інтуїцію

Січень уже перевалив за екватор, а у Києві стартувала перша велика покерна серія року. Чому б не зайняти себе улюбленою грою в офлайн-форматі чи інтернеті?
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Гравці часто досить забобонні та охоче вірять у прикмети чи гороскопи. Вам підготували астрологічний прогноз на найближчий тиждень! Давайте разом дізнаємось його.
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ОВЕН. 21 березня – 20 квітня
Цього тижня вам нерідко випадатимуть одномісні карти, проте не всі з них приведуть до флешу. Грайте по ситуації і ви обов'язково спіймаєте виграшну комбінацію.
ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня
У будні дні приділіть увагу роботі або сім'ї, відкладіть карти убік. Вирішіть усі свої проблеми у ці п'ять днів, щоб на вихідних вас ніщо не відволікало від великих заметів.
БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня
Успіх вам принесе агресивна гра. Постарайтеся налагодити контакт із суперниками та провокувати їх, а також часто блефувати та йти в олл-ін. Успіх буде за вами!
РАК. 22 червня – 22 липня
Навчіться читати емоції опонентів, це допоможе вам цього тижня. Ви зможете розкрити їх блеф або ж, навпаки, побачити у них сильну руку.
ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня
Слухайте свій внутрішній голос, ваша інтуїція підкаже, коли потрібно піти в олл-ін. Ризикована ставка дозволить вам подвоїти банк.
ДІВА. 24 серпня – 22 вересня
Зробіть ставку на рандом, ваші знання відіграватимуть мінімальну роль. Навіть із кіккером на флопі у вас буде шанс забрати банк.
ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня
Сходіть у спортзал або на пробіжку перед грою в покер. Фізичне навантаження дасть вам можливість виплеснути зайву енергію та з чистою головою підійти до гри.
СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада
Ваш головний козир – терпіння. Чекайте на свою карту, скільки потрібно, вона може прийти пізно. Якщо почнете рано підіймати ставки, можете прогоріти.
СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня
Вам подобається цифра 7? Якщо навіть ні, цього тижня ви її полюбите, адже сімки будуть приносити вам успіх. 77 на руках – чудовий привід для олл-іну, не бійтеся грати сміливо.
КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня
Вам обов'язково слід відірватися від комп'ютера та вийти у світ. Жива гра в покер принесе вам круті емоції та нові знайомства. Чому б не відвідати PokerMatch UA Millions у готелі Premier Palace?
ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого
Будьте обережні з блефом, ваші емоції видаватимуть вас. Радимо робити ставку на сильну руку і не намагатися спантеличити опонентів.
РИБИ. 19 лютого – 20 березня
Вам слід відіграти пару фріролів, перш ніж заходити у великий турнір. Поспішність і неготовність до івенту може вартувати витраченого бай-іна. Краще вкочуватися поступово.