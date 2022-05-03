Азартний гороскоп на місяць: Діви довіряють інтуїції, Водолії йдуть на ризик

Астрологічний прогноз для любителів покеру на травень 2022 для всіх знаків зодіаку. Чого чекати за овальним столом?

Гороскоп для гравців у покер

Почався останній місяць весни. Саме час спланувати свою гру в покер на травень. А допомогти цьому зможе наш гороскоп на місяць. Чого ж чекати гравцям за овальним столом? Давайте дізнаємось разом!

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Овен / Фото: Сьогодні

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Намагайтеся більше грати в покер зі знайомими людьми або рідними. Їхня поведінка вам буде звичною. Це дозволить вам добре прочитати їхні емоції та вийти переможцем.

ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Телець / Фото: Сьогодні

Відкладіть гру у покер на вихідні. У будні Фортуна не буде вам посміхатися за столом, краще займіться роботою або сімейними справами.

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БЛИЗНЯТА. 21 травня – 21 червня

Близнята / Фото: Сьогодні

Рішуче блефуйте і не бійтеся цього. Розкутий стиль виведе суперників з рівноваги та допоможе вам диктувати свої умови за столом.

РАК. 22 червня – 22 липня

Рак / Фото: Сьогодні

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Зробіть роботу над помилками та займіться теоретичними знаннями. Їхній недолік може зіграти з вами злий жарт за столом. Важливо визначити свої слабкі сторони.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Лев / Фото: Сьогодні

Проведіть покерний марафон у травні та грайте по максимуму. Не пропускайте дні, кураж та досвід допоможе вам досягти солідних призових.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Діва / Фото: Pixabay

Довіртеся інтуїції, вона не підведе вас у відповідальний момент. Якщо у вас погане передчуття, гра в покер може бути відкладена. Однак при відчутті ейфорії вас не здолають!

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Терези / Фото: Сьогодні

Відпочиньте від Холдему і спробуйте себе в Омаху або Раззі. Також можете вивчити правила Блекджека, саме там на вас чекає успіх у травні.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Скорпіон / Фото: Сьогодні

Стріт принесе вам удачу і дозволить перевернути гру, щоб вирватися в лідери. Особливо уважно поставтеся до конекторів на руках.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Стрілець / Фото: Сьогодні

Не беріться за довгі івенти, МТТ-турніри – не ваше. Краще зіграйте у кеш або Sit&Go та побережіть свій час. На короткій дистанції вам не буде рівних.

КОЗОРІГ. 22 грудня – 19 січня

Козоріг / Фото: Сьогодні

Відмовтеся від міцного алкоголю під час гри в покер, це завадить вам. Віддайте перевагу каві або чаю, концентрація – найголовніше.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Водолій / Фото: Сьогодні

Отримали кишенькову пару чи одномісні карти на першій же роздачі? Відразу сміливо йдіть в олл-ін, причому на префлопі! Успіх на старті дасть вам підмогу на подальшу гру.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Риби / Фото: Сьогодні

Запасіться терпінням, влаштуйтеся зручніше у кріслі чи ліжку та залітайте в онлайн. Гра в інтернет-покер принесе вам успіх та задоволення.