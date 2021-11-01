Азартний гороскоп на місяць: Близнюки атакують, Терези ризикують, Скорпіони вчаться

Починається передостанній місяць року, а з ним і новий тиждень. Саме час планувати свою гру в покер. А допомогти в цьому зможе наш гороскоп на місяць. На що ж чекати гравцям за овальним столом? Давайте дізнаватися разом!
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ОВЕН. 21 березня – 20 квітня
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Не беріться за довгі МТТ-турніри. Краще зіграйте в кеш або Sit&Go. Зберігайте свій час, на короткій дистанції вам не буде рівних.
ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня
Не вживайте міцний алкоголь під час гри, це сплутає карти. Обмежте себе келихом вина або шампанського, це ваш максимум на один вечір.
БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня
Якщо ви отримали кишенькову пару або одномасні карти на першій роздачі, сміливо йдіть в олл-ін! Успіх на старті дасть вам підмогу на подальшу гру.
РАК. 22 червня – 22 липня
Запасіться гарячим чаєм, влаштуйтеся зручніше у кріслі чи ліжку та залітайте в онлайн. Не йдіть на "живі ігри", це не ваш місяць для офлайну.
ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня
Намагайтесь грати у покер зі знайомими людьми. Їхня манера буде звична і це дозволить вам добре прочитати емоції суперника. Скористайтеся цим!
ДІВА. 24 серпня – 22 вересня
Радимо відкладати гру на вихідні. У будні Фортуна буде не на вашому боці, краще займіться роботою і сімейними справами.
ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня
Не бійтеся блефувати. Ваш розкутий стиль виведе суперників із рівноваги та допоможе вам диктувати свої умови за столом.
СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада
Попрацюйте над теоретичними знаннями. Їхній брак може зіграти з вами злий жарт. Визначте свої слабкі сторони та спробуйте виправити недоліки.
СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня
Підготуйтеся до покерного марафону у листопаді. Не пропускайте дні, грайте в покер частіше. Кураж допоможе вам досягти солідних призових.
КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня
Інтуїція не підведе вас, довіртеся їй. Якщо є погане передчуття, гра в покер зачекає. Відчуваєте ейфорію? Тільки вперед, вас не здолати!
ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого
Вам слід відпочити від Холдему. Спробуйте себе в Омаху або Раззі, вивчіть правила Блекджека. Саме там на вас чекає удача.
РИБИ. 19 лютого – 20 березня
Ловіть натсовий стріт, він дозволить вам перевернути вашу гру та вирватися у лідери. Особливо уважно поставтеся до коннектерів на руках.