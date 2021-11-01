Азартний гороскоп на місяць: Близнюки атакують, Терези ризикують, Скорпіони вчаться

Астрологічний прогноз для любителів покеру на листопад 2021 для всіх знаків зодіаку. Чого чекати за овальним столом?

Гороскоп для азартних гравців / Фото: Getty Images

Починається передостанній місяць року, а з ним і новий тиждень. Саме час планувати свою гру в покер. А допомогти в цьому зможе наш гороскоп на місяць. На що ж чекати гравцям за овальним столом? Давайте дізнаватися разом!

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ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Овен / Фото: Сьогодні

Не беріться за довгі МТТ-турніри. Краще зіграйте в кеш або Sit&Go. Зберігайте свій час, на короткій дистанції вам не буде рівних.

ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Телець / Фото: Сьогодні

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Не вживайте міцний алкоголь під час гри, це сплутає карти. Обмежте себе келихом вина або шампанського, це ваш максимум на один вечір.

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Близнята / Фото: Сьогодні

Якщо ви отримали кишенькову пару або одномасні карти на першій роздачі, сміливо йдіть в олл-ін! Успіх на старті дасть вам підмогу на подальшу гру.

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РАК. 22 червня – 22 липня

Рак / Фото: Сьогодні

Запасіться гарячим чаєм, влаштуйтеся зручніше у кріслі чи ліжку та залітайте в онлайн. Не йдіть на "живі ігри", це не ваш місяць для офлайну.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Лев / Фото: Сьогодні

Намагайтесь грати у покер зі знайомими людьми. Їхня манера буде звична і це дозволить вам добре прочитати емоції суперника. Скористайтеся цим!

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Діва / Фото: Pixabay

Радимо відкладати гру на вихідні. У будні Фортуна буде не на вашому боці, краще займіться роботою і сімейними справами.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Терези / Фото: Сьогодні

Не бійтеся блефувати. Ваш розкутий стиль виведе суперників із рівноваги та допоможе вам диктувати свої умови за столом.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Скорпіон / Фото: Сьогодні

Попрацюйте над теоретичними знаннями. Їхній брак може зіграти з вами злий жарт. Визначте свої слабкі сторони та спробуйте виправити недоліки.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Стрілець / Фото: Сьогодні

Підготуйтеся до покерного марафону у листопаді. Не пропускайте дні, грайте в покер частіше. Кураж допоможе вам досягти солідних призових.

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Козоріг / Фото: Сьогодні

Інтуїція не підведе вас, довіртеся їй. Якщо є погане передчуття, гра в покер зачекає. Відчуваєте ейфорію? Тільки вперед, вас не здолати!

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Водолій / Фото: Сьогодні

Вам слід відпочити від Холдему. Спробуйте себе в Омаху або Раззі, вивчіть правила Блекджека. Саме там на вас чекає удача.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Риби / Фото: Сьогодні

Ловіть натсовий стріт, він дозволить вам перевернути вашу гру та вирватися у лідери. Особливо уважно поставтеся до коннектерів на руках.