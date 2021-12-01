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СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Азартний гороскоп на грудень. Овни атакують, Діви обирають комфорт, Скорпіони ставлять на чорне

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
1 грудня, 06:49
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Астрологічний прогноз для покерних любителів на грудень 2021 року для всіх знаків зодіаку. Чого чекати за овальним столом?
Гороскоп на місяць для любителів покеру
Гороскоп на місяць для любителів покеру / Фото: Getty Images

Настала зима і, як наслідок, останній місяць 2021 року. Грудень – ідеальний час, щоб добре проводити цей рік і з полегшенням зустріти новий.

Читайте також: У грудні пройде найгарячіша покерна вечірка року

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Яким буде цей місяць для гравців у покер? Астрологи дали прогноз для любителів карток на грудень. Давайте разом дізнаємося, чого слід очікувати за овальним столом.

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Овен
Овен / Фото: Сьогодні

Використовуйте блеф та агресивний стиль гри, це принесе вам успіх. Не бійтеся першими підіймати ставки та йти в олл-ін. Повеселіться на повну!

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ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Телець
Телець / Фото: Сьогодні

Проведіть рік із досвідченими гравцями. Не бійтеся кваліфікованих суперників, адже тільки так ви набиратиметеся досвіду. А удача нерідко посміхається менш майстерним гравцям.

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Близнята
Близнята / Фото: Сьогодні

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Не катайте самі, грайте у компанії друзів чи членів сім'ї. Самотність змусить вас приймати невірні рішення, тоді як підтримка ваших близьких зіграє вам на руку.

РАК. 22 червня – 22 липня

Рак
Рак / Фото: Сьогодні

Оберіть розмірений стиль гри та не частуйте з олл-інами. Лише вірнякові комбінації будуть приносити вам профіт, тому чекайте на них і тоді дійте.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Лев
Лев / Фото: Сьогодні

Кишенькові пари – ваш ключ до успіху. Якщо вам на руки попадають однакові карти, сміливо підіймайте ставки на префлопі. Суперники з вами не зможуть тягатись.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Діва
Діва / Фото: Pixabay

Створіть собі комфортні умови для гри, і вам не буде рівних. Музика, одяг, домашній затишок, смачна їжа та випивка – один із цих факторів відіграє важливу роль.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Терези
Терези / Фото: Сьогодні

Відмовтеся від гри в покер напередодні Нового Року. Успіх відвернеться від вас, щоб потім повернутися в новому році. Початок і середина грудня – ідеальний час для участі.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Скорпіон
Скорпіон / Фото: Сьогодні

Уникайте червоних карт, цього місяця руки з бубною чи червою не будуть виграшними для вас. Зосередьтеся на "чорних" мастях і підіймайте ставки на них.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Стрілець
Стрілець / Фото: Сьогодні

Спробуйте урізноманітнити свою гру та відійти від Холдему. Класичний покер не викличе у вас колишніх емоцій, а успіх може прийти до вас в Омаху чи Лоуболлі, наприклад.

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Козоріг
Козоріг / Фото: Сьогодні

Включайте ваші комунікаційні здібності, а також ораторські вміння та просто чарівність. Вміння взаємодіяти з суперниками по столу дозволить вам втертися в довіру і "роздягнути" їх у відповідний момент.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Водолій
Водолій / Фото: Сьогодні

Синій колір приноситиме вам удачу. Одягніть одяг даного кольору, пофарбуйте волосся в нього, візьміть синю чашку і сконцентруйтеся на бубнах. Саме ця масть у покері найчастіше забарвлена синім.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Риби
Риби / Фото: Сьогодні

Попри прийдешні свята відмовтеся від міцного алкоголю за столом. Втрата концентрації може зіграти з вами злий жарт, тоді як на тверезу голову вам не буде рівних.

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