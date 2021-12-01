Азартний гороскоп на грудень. Овни атакують, Діви обирають комфорт, Скорпіони ставлять на чорне

Настала зима і, як наслідок, останній місяць 2021 року. Грудень – ідеальний час, щоб добре проводити цей рік і з полегшенням зустріти новий.
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Яким буде цей місяць для гравців у покер? Астрологи дали прогноз для любителів карток на грудень. Давайте разом дізнаємося, чого слід очікувати за овальним столом.
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ОВЕН. 21 березня – 20 квітня
Використовуйте блеф та агресивний стиль гри, це принесе вам успіх. Не бійтеся першими підіймати ставки та йти в олл-ін. Повеселіться на повну!
ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня
Проведіть рік із досвідченими гравцями. Не бійтеся кваліфікованих суперників, адже тільки так ви набиратиметеся досвіду. А удача нерідко посміхається менш майстерним гравцям.
БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня
Не катайте самі, грайте у компанії друзів чи членів сім'ї. Самотність змусить вас приймати невірні рішення, тоді як підтримка ваших близьких зіграє вам на руку.
РАК. 22 червня – 22 липня
Оберіть розмірений стиль гри та не частуйте з олл-інами. Лише вірнякові комбінації будуть приносити вам профіт, тому чекайте на них і тоді дійте.
ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня
Кишенькові пари – ваш ключ до успіху. Якщо вам на руки попадають однакові карти, сміливо підіймайте ставки на префлопі. Суперники з вами не зможуть тягатись.
ДІВА. 24 серпня – 22 вересня
Створіть собі комфортні умови для гри, і вам не буде рівних. Музика, одяг, домашній затишок, смачна їжа та випивка – один із цих факторів відіграє важливу роль.
ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня
Відмовтеся від гри в покер напередодні Нового Року. Успіх відвернеться від вас, щоб потім повернутися в новому році. Початок і середина грудня – ідеальний час для участі.
СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада
Уникайте червоних карт, цього місяця руки з бубною чи червою не будуть виграшними для вас. Зосередьтеся на "чорних" мастях і підіймайте ставки на них.
СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня
Спробуйте урізноманітнити свою гру та відійти від Холдему. Класичний покер не викличе у вас колишніх емоцій, а успіх може прийти до вас в Омаху чи Лоуболлі, наприклад.
КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня
Включайте ваші комунікаційні здібності, а також ораторські вміння та просто чарівність. Вміння взаємодіяти з суперниками по столу дозволить вам втертися в довіру і "роздягнути" їх у відповідний момент.
ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого
Синій колір приноситиме вам удачу. Одягніть одяг даного кольору, пофарбуйте волосся в нього, візьміть синю чашку і сконцентруйтеся на бубнах. Саме ця масть у покері найчастіше забарвлена синім.
РИБИ. 19 лютого – 20 березня
Попри прийдешні свята відмовтеся від міцного алкоголю за столом. Втрата концентрації може зіграти з вами злий жарт, тоді як на тверезу голову вам не буде рівних.