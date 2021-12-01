Азартний гороскоп на грудень. Овни атакують, Діви обирають комфорт, Скорпіони ставлять на чорне

Астрологічний прогноз для покерних любителів на грудень 2021 року для всіх знаків зодіаку. Чого чекати за овальним столом?

Гороскоп на місяць для любителів покеру / Фото: Getty Images

Настала зима і, як наслідок, останній місяць 2021 року. Грудень – ідеальний час, щоб добре проводити цей рік і з полегшенням зустріти новий.

Читайте також: У грудні пройде найгарячіша покерна вечірка року

Реклама

Яким буде цей місяць для гравців у покер? Астрологи дали прогноз для любителів карток на грудень. Давайте разом дізнаємося, чого слід очікувати за овальним столом.

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Овен / Фото: Сьогодні

Використовуйте блеф та агресивний стиль гри, це принесе вам успіх. Не бійтеся першими підіймати ставки та йти в олл-ін. Повеселіться на повну!

Реклама

ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Телець / Фото: Сьогодні

Проведіть рік із досвідченими гравцями. Не бійтеся кваліфікованих суперників, адже тільки так ви набиратиметеся досвіду. А удача нерідко посміхається менш майстерним гравцям.

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Близнята / Фото: Сьогодні

Реклама

Не катайте самі, грайте у компанії друзів чи членів сім'ї. Самотність змусить вас приймати невірні рішення, тоді як підтримка ваших близьких зіграє вам на руку.

РАК. 22 червня – 22 липня

Рак / Фото: Сьогодні

Оберіть розмірений стиль гри та не частуйте з олл-інами. Лише вірнякові комбінації будуть приносити вам профіт, тому чекайте на них і тоді дійте.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Лев / Фото: Сьогодні

Кишенькові пари – ваш ключ до успіху. Якщо вам на руки попадають однакові карти, сміливо підіймайте ставки на префлопі. Суперники з вами не зможуть тягатись.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Діва / Фото: Pixabay

Створіть собі комфортні умови для гри, і вам не буде рівних. Музика, одяг, домашній затишок, смачна їжа та випивка – один із цих факторів відіграє важливу роль.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Терези / Фото: Сьогодні

Відмовтеся від гри в покер напередодні Нового Року. Успіх відвернеться від вас, щоб потім повернутися в новому році. Початок і середина грудня – ідеальний час для участі.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Скорпіон / Фото: Сьогодні

Уникайте червоних карт, цього місяця руки з бубною чи червою не будуть виграшними для вас. Зосередьтеся на "чорних" мастях і підіймайте ставки на них.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Стрілець / Фото: Сьогодні

Спробуйте урізноманітнити свою гру та відійти від Холдему. Класичний покер не викличе у вас колишніх емоцій, а успіх може прийти до вас в Омаху чи Лоуболлі, наприклад.

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Козоріг / Фото: Сьогодні

Включайте ваші комунікаційні здібності, а також ораторські вміння та просто чарівність. Вміння взаємодіяти з суперниками по столу дозволить вам втертися в довіру і "роздягнути" їх у відповідний момент.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Водолій / Фото: Сьогодні

Синій колір приноситиме вам удачу. Одягніть одяг даного кольору, пофарбуйте волосся в нього, візьміть синю чашку і сконцентруйтеся на бубнах. Саме ця масть у покері найчастіше забарвлена синім.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Риби / Фото: Сьогодні

Попри прийдешні свята відмовтеся від міцного алкоголю за столом. Втрата концентрації може зіграти з вами злий жарт, тоді як на тверезу голову вам не буде рівних.