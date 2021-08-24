Азартний гороскоп на 24 серпня. Водолії, тримайтеся від карт подалі!

Астрологічний прогноз для азартних гравців на вівторок. Чого чекати за овальним столом?

Гороскоп на сьогодні для всіх знаків зодіаку / Фото: Getty Images

Експерти дали астрологічний прогноз для гравців в покер на сьогодні, 24 серпня 2021 року. Чи варто вам сідати за покерний стіл і як себе вести за ним? Давайте разом дізнаємося!

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ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Овен / Фото: Сьогодні

Віддайте себе в руки інтуїції. Не завжди логіка буде виправдовувати себе. Дотримуйтесь свого внутрішнього голосу і перемога буде в кишені!

ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Телець / Фото: Сьогодні

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День для підвищення вашого ліміту настав! Не бійтеся вступати в турніри з високим бай-іном. Ваші призові будуть мінімальними, проте набутий досвід безцінний.

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Близнята / Фото: Сьогодні

Не бійтеся реалізовувати найбільш божевільні ідеї. Ризик частіше буде виправдовувати себе, тому навіть якщо є сумніви – підвищуйте ставку.

РАК. 22 червня – 22 липня

Рак / Фото: Сьогодні

Якщо ви дійшли до пізніх стадій турніру, місце в топ-трійці вам гарантоване. Грайте впевнено і не озирайтеся назад, комбінація обов'язково прийде.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

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Лев / Фото: Сьогодні

Для левів сьогодні не найкращий день для гри в покер. Заходити будуть лише вернякові комбінації, а ваш блеф буде розпізнаний суперниками.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Діва / Фото: Pixabay

Терпіння і труд все перетруть. Не приймайте рішень зопалу, вичікуйте свій шанс і він обов'язково прийде.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Терези / Фото: Сьогодні

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Не варто покладатися на удачу, вона сьогодні не на вашому боці. Готуйтеся до важкого бою за потрапляння в призи. Можливо, вам судилося вилетіти з турніру в кроці від ITM.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Скорпіон / Фото: Сьогодні

Не вдавайтеся в авантюри з сумнівними картами, навіть напівблеф не принесе вам сьогодні профіту. Можете опинитися біля розбитого корита.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Стрілець / Фото: Сьогодні

Будьте пильні за столом. Одна роздача може вивести вас в лідери турніру і на цьому багажі ви далеко зайдете. Не проґавте свою преміальну руку!

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Козоріг / Фото: Сьогодні

Якщо будете грати в MTT, велика ймовірність частої зміни столів. Утримайтеся від зайвого ризику, спокійний стиль гри може вам сьогодні допомогти.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Водолій / Фото: Сьогодні

Неважливо, як ви будете сьогодні грати, це не ваш день. Проведіть час з сім'єю або друзями подалі від карт. Інакше зіллєтеся по-крупному.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Риби / Фото: Сьогодні

На вас чекає спокійна і впевнена гра. Підвищення банкролу не гарантоване, проте свої роздачі від вас нікуди не подінуться.