Азартний гороскоп на 24 серпня. Водолії, тримайтеся від карт подалі!

Експерти дали астрологічний прогноз для гравців в покер на сьогодні, 24 серпня 2021 року. Чи варто вам сідати за покерний стіл і як себе вести за ним? Давайте разом дізнаємося!
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ОВЕН. 21 березня – 20 квітня
Віддайте себе в руки інтуїції. Не завжди логіка буде виправдовувати себе. Дотримуйтесь свого внутрішнього голосу і перемога буде в кишені!
ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня
День для підвищення вашого ліміту настав! Не бійтеся вступати в турніри з високим бай-іном. Ваші призові будуть мінімальними, проте набутий досвід безцінний.
БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня
Не бійтеся реалізовувати найбільш божевільні ідеї. Ризик частіше буде виправдовувати себе, тому навіть якщо є сумніви – підвищуйте ставку.
РАК. 22 червня – 22 липня
Якщо ви дійшли до пізніх стадій турніру, місце в топ-трійці вам гарантоване. Грайте впевнено і не озирайтеся назад, комбінація обов'язково прийде.
ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня
Для левів сьогодні не найкращий день для гри в покер. Заходити будуть лише вернякові комбінації, а ваш блеф буде розпізнаний суперниками.
ДІВА. 24 серпня – 22 вересня
Терпіння і труд все перетруть. Не приймайте рішень зопалу, вичікуйте свій шанс і він обов'язково прийде.
ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня
Не варто покладатися на удачу, вона сьогодні не на вашому боці. Готуйтеся до важкого бою за потрапляння в призи. Можливо, вам судилося вилетіти з турніру в кроці від ITM.
СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада
Не вдавайтеся в авантюри з сумнівними картами, навіть напівблеф не принесе вам сьогодні профіту. Можете опинитися біля розбитого корита.
СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня
Будьте пильні за столом. Одна роздача може вивести вас в лідери турніру і на цьому багажі ви далеко зайдете. Не проґавте свою преміальну руку!
КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня
Якщо будете грати в MTT, велика ймовірність частої зміни столів. Утримайтеся від зайвого ризику, спокійний стиль гри може вам сьогодні допомогти.
ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого
Неважливо, як ви будете сьогодні грати, це не ваш день. Проведіть час з сім'єю або друзями подалі від карт. Інакше зіллєтеся по-крупному.
РИБИ. 19 лютого – 20 березня
На вас чекає спокійна і впевнена гра. Підвищення банкролу не гарантоване, проте свої роздачі від вас нікуди не подінуться.