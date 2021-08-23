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Азартний гороскоп на 23 серпня. Задоволені Риби, обережні Близнюки та ризиковані Терези

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
23 серпня, 07:12
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Астрологічний прогноз для азартних гравців на понеділок. Чого чекати за овальним столом?
Азартний гороскоп на сьогодні
Азартний гороскоп на сьогодні / Фото: Getty Images

Астрологи дали азартний прогноз на сьогодні, 23 серпня 2021 року. Чи варто вам сьогодні брати карти в руки? Як поводитися за покерним столом? Давайте разом дізнаємося!

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Читайте також: П'ять важливих речей, які потрібно взяти з собою на покер

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Овен
Овен / Фото: Сьогодні

Увечері вам гарантований виграш за покерним столом. Головне – не полінуйтеся зареєструватися в офлайн або онлайн турнірі. Не втратьте свій шанс!

ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Телець
Телець / Фото: Сьогодні

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Не радимо вам підвищувати сьогодні ліміти. На звичному вам рівні ви досягнете успіху, однак якщо стрибнути вище, на вас буде чекати розчарування.

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Близнята
Близнята / Фото: Сьогодні

Вам варто утриматися від ризику сьогодні, бо можете вляпатися в неприємності. Намагайтеся поводити себе тихо за столом і не підвищувати ставки без причини.

РАК. 22 червня – 22 липня

Рак
Рак / Фото: Сьогодні

Подібно раків, саме час включити задню. Сьогодні не ваш день. Якщо планували зіграти в покер, краще відкладіть і займіться іншим дозвіллям.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

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Лев
Лев / Фото: Сьогодні

Для левів – це чудовий день для гри в покер. Вам судилося не тільки потрапити в призові, але і зробити кілька нокаутів. Не пропустіть свою здобич!

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Діва
Діва / Фото: Pixabay

Не радимо Дівам грати в Холдем. Спробуйте урізноманітнити свої дисципліни, навчитеся правилах Омахи або Стада. Грошей сьогодні ви не виграєте, проте можете отримати нові знання.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Терези
Терези / Фото: Сьогодні

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Катайте по повній! Не всі ваші турніри сьогодні закінчаться призами, проте це той випадок, коли кількість б'є якість. Реєструйтеся в декількох івентах і щастя прийде вам в руки.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Скорпіон
Скорпіон / Фото: Сьогодні

Хто не ризикує, той не п'є шампанського. Тому ризикуйте і пийте! Агресивний стиль гри допоможе вам взяти верх над опонентами. Не бійтеся блефувати.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Стрілець
Стрілець / Фото: Сьогодні

Не беріть участь у складних роздачах. Суперники будуть без проблем читати вас, тому грайте вернякові комбінації. І не забудьте сонцезахисні окуляри!

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Козоріг
Козоріг / Фото: Сьогодні

Дорогу здолає той, хто йде. Вам сьогодні все по плечу, не бійтеся впрягатися в серйозні турніри. Навіть якщо ви не потрапите в гроші, задоволення вам гарантоване.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Водолій
Водолій / Фото: Сьогодні

На вас чекає море адреналіну, який буде конвертуватися в гроші. Не бійтеся блефувати та діяти ризиковано. Виграш зовсім близько!

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Риби
Риби / Фото: Сьогодні

Запропонуйте своїм друзям або колегам перекинутися в карти. Можна навіть не на гроші. Гарна компанія принесе вам безліч позитивних емоцій та радості.

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