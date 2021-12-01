Австрійський гравець не знає собі рівних в онлайні – жертвою став колишній шахіст

Відомий хайроллер Томас Мюлекер здолав естонця Оттомара Ладву у хедз-апі та виграв понад 300 тисяч в інтернеті

Томас Мюлекер - чемпіон великого онлайн-турніру з покеру

Великі онлайн-турніри продовжують проходити своєю чергою. Так, вночі добіг кінця грандіозний івент Super MILLION$ High Rollers, який проводиться одним з онлайн-румів.

На гру зареєструвалося 158 гравців, які не пошкодували бай-ін 10 тисяч доларів. Її переможцем став австрієць Томас Мюлекер, що входить до ТОП-160 найуспішніших покеристів в історії

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Хлопець розпочав фіналку лідером та впевнено дійшов до хедз-апу з естонським шахістом Оттомаром Ладвою. Суперники йшли майже з рівними стеками, проте вирішила роздача з доїздом на рівері для Томаса.

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Мюлекер з 4К діяв спокійно проти Оттомара з 43, адже після флопу (4-3-J) перевага була в естонця. Ладва недостатньо тиснув на Томаса, тож австрієць дочекався туза (А) на терні та рятівного короля (К) на рівері.

Після цієї роздачі перевага австрійця була більшою, чим він і скористався. У 16-ти онлайн-іграх цього сезону Мюлекер виступав чудово – 12 попадань до ITM та 9 фінальних столів. Проте до цього івенту перемог Томас так і не мав.

Підсумки онлайн-турніру Super MILLION$ High Rollers:

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