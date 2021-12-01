Гра
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
✊ Протести у Києві 😷 Штам Омікрон ⚽ Шева vs Мілан: онлайн 💡 Що зміниться 1 грудня
poker
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Австрійський гравець не знає собі рівних в онлайні – жертвою став колишній шахіст

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
1 грудня, 19:55
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Відомий хайроллер Томас Мюлекер здолав естонця Оттомара Ладву у хедз-апі та виграв понад 300 тисяч в інтернеті
Томас Мюлекер - чемпіон великого онлайн-турніру з покеру
Томас Мюлекер - чемпіон великого онлайн-турніру з покеру

Великі онлайн-турніри продовжують проходити своєю чергою. Так, вночі добіг кінця грандіозний івент Super MILLION$ High Rollers, який проводиться одним з онлайн-румів.

На гру зареєструвалося 158 гравців, які не пошкодували бай-ін 10 тисяч доларів. Її переможцем став австрієць Томас Мюлекер, що входить до ТОП-160 найуспішніших покеристів в історії

Реклама

Thomas Muehloecker Eliminated in 3rd Place ($404,240) | 2019 PokerStars Caribbean Adventure | PokerNews

Хлопець розпочав фіналку лідером та впевнено дійшов до хедз-апу з естонським шахістом Оттомаром Ладвою. Суперники йшли майже з рівними стеками, проте вирішила роздача з доїздом на рівері для Томаса.

Читайте також: Українець виграв майже мільйон у великому онлайн-турнірі

Реклама

Мюлекер з діяв спокійно проти Оттомара з 43, адже після флопу (4-3-J) перевага була в естонця. Ладва недостатньо тиснув на Томаса, тож австрієць дочекався туза (А) на терні та рятівного короля (К) на рівері.

Після цієї роздачі перевага австрійця була більшою, чим він і скористався. У 16-ти онлайн-іграх цього сезону Мюлекер виступав чудово – 12 попадань до ITM та 9 фінальних столів. Проте до цього івенту перемог Томас так і не мав.

Підсумки онлайн-турніру Super MILLION$ High Rollers:

Реклама
  1. Томас Мюлекер – 311,9 тис. доларів
  2. Оттомар Ладва – 247,1 тис. доларів
  3. Еліо Фокс – 195,8 тис. доларів
  4. Фабіано Ковальські – 155,2 тис. доларів
  5. Маркку Коплімаа – 122,9 тис. доларів
  6. Ніклас Астедт – 97,4 тис. доларів
  7. Тімоті Адамс – 77,2 тис. доларів
  8. Сергій Коляков – 61,2 тис. доларів
  9. Александрос Колоніас – 48,4 тис. доларів

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Покер
Світова серія покеру
Більше про серію
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
психологія азарту
Більше статей
Основи покеру
Більше знань
Покер - це твій спорт
Опитування
Рейтинг
Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
Дивитись весь рейтинг
Опитування
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Брін Кенні Брін Кенні
56.4
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
55.8
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
43.8
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.8
5
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.2
Дивитись весь рейтинг
Main Event WSOP 2021
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти