Австрійський гравець не знає собі рівних в онлайні – жертвою став колишній шахіст

Великі онлайн-турніри продовжують проходити своєю чергою. Так, вночі добіг кінця грандіозний івент Super MILLION$ High Rollers, який проводиться одним з онлайн-румів.
На гру зареєструвалося 158 гравців, які не пошкодували бай-ін 10 тисяч доларів. Її переможцем став австрієць Томас Мюлекер, що входить до ТОП-160 найуспішніших покеристів в історії
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Хлопець розпочав фіналку лідером та впевнено дійшов до хедз-апу з естонським шахістом Оттомаром Ладвою. Суперники йшли майже з рівними стеками, проте вирішила роздача з доїздом на рівері для Томаса.
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Мюлекер з 4К діяв спокійно проти Оттомара з 43, адже після флопу (4-3-J) перевага була в естонця. Ладва недостатньо тиснув на Томаса, тож австрієць дочекався туза (А) на терні та рятівного короля (К) на рівері.
Після цієї роздачі перевага австрійця була більшою, чим він і скористався. У 16-ти онлайн-іграх цього сезону Мюлекер виступав чудово – 12 попадань до ITM та 9 фінальних столів. Проте до цього івенту перемог Томас так і не мав.
Підсумки онлайн-турніру Super MILLION$ High Rollers:
- Томас Мюлекер – 311,9 тис. доларів
- Оттомар Ладва – 247,1 тис. доларів
- Еліо Фокс – 195,8 тис. доларів
- Фабіано Ковальські – 155,2 тис. доларів
- Маркку Коплімаа – 122,9 тис. доларів
- Ніклас Астедт – 97,4 тис. доларів
- Тімоті Адамс – 77,2 тис. доларів
- Сергій Коляков – 61,2 тис. доларів
- Александрос Колоніас – 48,4 тис. доларів