Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно
poker
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Апетитна покерна модель похизувалася своїм бюстом у відвертому купальнику (фото)

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
21 липня, 23:15
Копіювати лінк
Лілі Кілетто показала гарячий знімок з пляжу, де позує в досить відкритому купальнику
/ Фото: Instagram Лілі Кілетто

Лілі Кілетто є однією з найгарячіших покерісток світу. Дівчина називає покер швидше своїм хобі, ніж професійним заняттям, адже вона є моделлю і початківцям модельєром.

Також уродженка Флориди активно веде сторінку в Instagram, на яку підписалося вже понад 70 тисяч шанувальників. Сьогодні красуня порадувала фоловерів новим гарячим знімком з пляжу. Лілі позує в апетитному купальнику чорно-рожевого кольору, в якому добре видно шикарні форми моделі! Виглядає дуже гаряче!

Відзначимо, що за свою кар'єру Кілетто заробила майже 900 тисяч доларів. Лілі чимало потрапляла в призи на великих івентах. Наприклад, на WPT в Монреалі у 2013 році вона виявилася п'ятою в Головній події, піднявши 120 тисяч доларів. А трохи раніше дівчина відмінно зіграла на чемпіонаті WPT з Безлімітного Холдему Lucky Hearts Poker Open, де за 2 місце отримала майже 200 тисяч.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Покер
WSOP
Більше новин
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
психологія азарту
Більше статей
Основи покеру
Більше знань
Покер - це твій спорт
Рейтинг
Найпопулярніші покеристи в Instagram
1
Даніель Негреану Даніель Негреану
318
2
Філ Айві Філ Айві
158
3
Лів Боері Лів Боері
122
4
Марsя Хо Марsя Хо
110
5
Філ Хельмут Філ Хельмут
98
Дивитись весь рейтинг
Світова серія покеру 2021

WSOP
Online

Усі власники браслетів
Опитування
Цитата дня

Чоловіки таємно вважають, що вони краще за всіх роблять три речі: водять машину, займаються сексом і грають в покер

Алекс vezec8
Правила життя покериста
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Брін Кенні Брін Кенні
56.4
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
53.2
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
43.2
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
37.8
5
Ден Сміт Ден Сміт
37.0
Дивитись весь рейтинг
Опитування

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти