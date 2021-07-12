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Американського покериста засудили до в'язниці за масове піратство

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
12 липня, 21:40
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Тейлон Уайт міг сісти на п'ять років за порушення авторських прав, однак адвокат вибив йому всього рік ув'язнення
Тейлон Уайт проведе найближчий рік у в'язниці
Тейлон Уайт проведе найближчий рік у в'язниці / Фото: Cardschat

Американський покерист Тейлон Уайт заарештований за звинуваченням у піратстві. Гравця звинувачують у роботі з нелегальними сайтами, які сприяли незаконному розповсюдженню фільмів.

У листопаді 2019 року покерист був затриманий владою, яка після тривалого розслідування звинуватила його в масовому піратстві. Пандемія коронавірусу затримала винесення вироку, однак і сам Уайт одумався і зізнався у порушеннях авторських прав і ухиленні від сплати податків.

В результаті у 31-річного злочинця були конфісковані активи та заарештовані рахунки. Також суд зобов'язав Тейлона виплатити 4,3 мільйона доларів компенсації та засудив його до року в'язниці. Уайту могло загрожувати навіть п'ять років ув'язнення, адже сума збитку кінокомпаніям оцінюється у 8 мільйонів. Втім, його адвокат Рейн Міммс домовився про більш вигідні умови для свого клієнта.

Відзначимо, що за всю свою кар'єру Тейлон заробив лише 100 тисяч доларів завдяки грі в покер. Найбільше він запам'ятався на WSOP 2018, де підняв 20К на турнірі з Омахи Хай-Лоу (14 місце).

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