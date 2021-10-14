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Американський щасливчик виграв мільйон у Лас-Вегасі, залишивши позаду двох українців

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
14 жовтня, 19:05
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На другий рік професійної гри в покер Даніель Лазрус став двократним володарем браслету WSOP
Даніель Лазрус виграв другий браслет WSOP
Даніель Лазрус виграв другий браслет WSOP / Фото: WSOP

У Лас-Вегасі триває Світова серія покеру 2021. WSOP проходить в казино Rio, де розігрують 88 золотих браслетів серед найкращих гравців івентів.

Вчора ввечері завершився найтриваліший на цей момент івент MILLIONAIRE MAKER NLH, який йшов аж п'ять днів. На турнір з бай-іном 1,5 тисячі доларів зареєструвалося понад п'ять тисяч учасників.

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Переможець гарантовано заробляв би мільйон доларів. У призах виявилося 799 учасників, серед яких було і двоє українців. Правда, їх місця не дозволили їм багато заробити.

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Павло Векслер підняв 2,6 тисячі, тоді як Валентин Шабельник – на двісті доларів менше. З найвідоміших гравців вище за всіх фінішувала Ванесса Кейд (75 місце), тоді як чемпіоном став Даніель Лазрус.

Американець лише другий рік грає професійно, а в цьому році Даніель виграв вже другий браслет після тріумфу влітку в онлайні. До цих успіхів Лазрус заробив на покері в загальній сумі трохи менше 60 тисяч доларів.

"Я почав грати в покер чотири з половиною роки тому просто заради розваги. Почав вигравати, зустрів хлопця, який познайомив мене з іншими хлопцями, які навчили мене грати.

Я в боргу перед всіма цими хлопцями, в тому числі, яких тут немає. Два роки тому я почав вчитися грати професійно і став рости за лімітами. Кращого сценарію для себе я і уявити не міг".

Результати фінального столу WSOP # 17 MILLIONAIRE MAKER NLH:

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  1. Даніель Лазрус – 1 млн доларів
  2. Даррен Ронконі – 500,1 тис доларів
  3. Джеффрі Генкареллі – 377,1 тис доларів
  4. Майкл Гаті – 288,7 тис доларів
  5. Ігнасіо Морон – 222,4 тис доларів
  6. Кевін Палмер – 172,4 тис доларів
  7. Тодд Саффрон – 134,5 тис доларів
  8. Адам Шерман – 105,6 тис доларів
  9. Сертак Туркер – 83,5 тис доларів

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Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
15
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
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Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Брін Кенні Брін Кенні
56.4
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
53.2
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
43.2
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
37.8
5
Ден Сміт Ден Сміт
37.4
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