Американський щасливчик став мільйонером завдяки великому успіху в онлайн-казино

Хлопець, який побажав залишитися анонімом, зумів у кілька спінів заробити більше семи мільйонів доларів

У відомому американському онлайн-казино Optibet зафіксований ювілейний виграш джекпоту. Днями на одному з найпопулярніших ігрових автоматів Mega Moolah один з користувачів в мить став мільйонером.

Як повідомляє організація, звичайний клієнт з США, який побажав не розкривати його персональні дані, почав крутити слот і вже через кілька спінів він увійшов до списку мільйонерів. Автомат Mega Moolah приніс чоловікові 7,8 мільйона доларів.

Це рекордний виграш для даного онлайн-казино. Така сума стала можлива завдяки тому, що цей слот є складовою частиною масштабної мережі автоматів провайдера з прогресивними джекпотами. Optibet також повідомляє, що володар призу увійшов в історію онлайн-казино як сотий переможець, який підняв понад мільйон доларів у слоті Mega Moolah.