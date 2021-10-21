Американський мільйонер залишив Філа Хельмута без чергового браслета WSOP

Адам Фрідман досяг успіху в змішаному турнірі Світової серії покеру і в четвертий раз став чемпіоном WSOP

Адам Фрідман завадив Філу Хельмута взяти черговий браслет WSOP / Фото: WSOP

У Лас-Вегасі в самому розпалі Світова серія покеру. У казино Rio з'їхалися найкращі гравці світу, щоб розділити між собою 88 золотих браслетів.

Особлива увага прикута до американця Філу Хельмута, який утримує рекорд за кількістю титулів на WSOP. До нинішньої серії PokerBrat виграв 15 нагород, а недавно Хельмуту підкорився 16-ий браслет.

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Вчора ж Філ був близький до чергового трофею на Світовій серії покеру. Американець дійшов до фінального столу Dealers Choice Championship, на який зареєструвалося 93 гравці. Бай-ін події зі змішаних дисциплін був немаленький – 10 тисяч доларів!

Філ Хельмут виграв черговий браслет WSOP / Фото: WSOP

Компанію Філу за фінальним столом склали інші топ-гравці. Так, Даніель Негреану першим залишив фіналку, Майк Матусов взяв 5 місце, а Джейк Шварц став третім.

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Хельмут же дійшов до хедз-апу, проте між ним і браслетом став ще один відомий покерист Адам Фрідман. Для гравця це вже четвертий браслет WSOP.

У 2018 і 2019 роках Адам тріумфував в таких же івентах Dealerєs Choice, тоді як у 2012-му гравець став кращим в турнірі по Стаду. всього ж за свою кар'єру Фрідман заробив на покері 3,3 мільйона доларів.

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Результати фінального столу WSOP #36 Dealers Choice 6-Handed Championship: