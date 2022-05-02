Американський Ісус та емігрант із Росії: хто з гравців святкує день народження у травні

До вашої уваги – список травневих іменинників у покерному світі

Стівен Чидвік, Кріс Фергюсон та Хосейн Енсан святкують дні народження у травні

Почався п'ятий місяць 2022 року. Попереду не лише багато покерних турнірів, а й днів народження відомих гравців. До вашої уваги – список покерних іменинників травня.

5 травня – Ігор Курганов

Реклама

Уродженець Санкт-Петербурга є найуспішнішим покеристом Росії, хоча з фашистською країною пов'язаний лише формально. У чотири роки його сім'я переїхала до Німеччини, де він і провчився та у віці 21 року переїхав до Лондона.

Хлопець входить до ТОП-40 найуспішніших покеристів в історії, заробивши за кар'єру майже 19 мільйонів доларів, а також вигравши у 2017 році єдиний браслет WSOP. Також Ігор утворив сім'ю покеру, оскільки зустрічається з британською красунею Лів Боері.

Реклама

10 травня – Стівен Чідвік

Стівен – один із найтоповіших покеристів і найуспішніший в історії британського покеру. Чідвік йде шостим у рейтингу All Money List, заробивши за кар'єру 38,8 мільйона.

Реклама

Англієць хотів стати професійним гольфістом, але знайшов себе за столом покеру. Стівен починав з фріролів і за 14 з лишком років виграв 24 великі івенти за кар'єру. Однак серед них лише один золотий браслет WSOP, виграний в івенті Омаху у 2019 році.

11 травня – Кріс Фергюсон

За своє стильне довге волосся американця прозвали "Ісусом" у світі покеру. Гравець із Каліфорнії майже входить до сотні найтоповіших покеристів в історії, вигравши 9,5 мільйона доларів.

Кріс грає в покер з початку 90-х, однак не з'являвся на великих івентах вже два роки. До 2020 року він уже виграв понад 20 турнірів, у тому числі аж 9 браслетів WSOP.

22 травня – Хоссейн Енсан

Німецький покерист не має багатої ігрової історії, що не заважає йому займати 62 місце у рейтингу All Time Money List. За кар'єру Хоссейн підняв 13 мільйонів, у тому числі 10М в одному турнірі.

Зате це був Main Event WSOP! Хоссейн виграв головний турнір 2019 року, коли фіналка виявилася сенсаційною без гучних імен. Ще п'ять разів Енсан потрапив у призи на івентах Світової серії покеру.