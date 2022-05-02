Гра
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚠ Бензинова криза 🔥 РФ горить синім полум'ям ⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя
poker
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Американський Ісус та емігрант із Росії: хто з гравців святкує день народження у травні

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
2 травня, 16:48
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
До вашої уваги – список травневих іменинників у покерному світі
Стівен Чидвік, Кріс Фергюсон та Хосейн Енсан святкують дні народження у травні
Стівен Чидвік, Кріс Фергюсон та Хосейн Енсан святкують дні народження у травні

Почався п'ятий місяць 2022 року. Попереду не лише багато покерних турнірів, а й днів народження відомих гравців. До вашої уваги – список покерних іменинників травня.

5 травня – Ігор Курганов

Реклама

igorkurganov2

Уродженець Санкт-Петербурга є найуспішнішим покеристом Росії, хоча з фашистською країною пов'язаний лише формально. У чотири роки його сім'я переїхала до Німеччини, де він і провчився та у віці 21 року переїхав до Лондона.

Хлопець входить до ТОП-40 найуспішніших покеристів в історії, заробивши за кар'єру майже 19 мільйонів доларів, а також вигравши у 2017 році єдиний браслет WSOP. Також Ігор утворив сім'ю покеру, оскільки зустрічається з британською красунею Лів Боері.

Реклама

10 травня – Стівен Чідвік

Стівен – один із найтоповіших покеристів і найуспішніший в історії британського покеру. Чідвік йде шостим у рейтингу All Money List, заробивши за кар'єру 38,8 мільйона.

Реклама

Англієць хотів стати професійним гольфістом, але знайшов себе за столом покеру. Стівен починав з фріролів і за 14 з лишком років виграв 24 великі івенти за кар'єру. Однак серед них лише один золотий браслет WSOP, виграний в івенті Омаху у 2019 році.

11 травня – Кріс Фергюсон

За своє стильне довге волосся американця прозвали "Ісусом" у світі покеру. Гравець із Каліфорнії майже входить до сотні найтоповіших покеристів в історії, вигравши 9,5 мільйона доларів.

Кріс грає в покер з початку 90-х, однак не з'являвся на великих івентах вже два роки. До 2020 року він уже виграв понад 20 турнірів, у тому числі аж 9 браслетів WSOP.

22 травня – Хоссейн Енсан

Німецький покерист не має багатої ігрової історії, що не заважає йому займати 62 місце у рейтингу All Time Money List. За кар'єру Хоссейн підняв 13 мільйонів, у тому числі 10М в одному турнірі.

Зате це був Main Event WSOP! Хоссейн виграв головний турнір 2019 року, коли фіналка виявилася сенсаційною без гучних імен. Ще п'ять разів Енсан потрапив у призи на івентах Світової серії покеру.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Новини покеру
Показати ще
Світова серія покеру
Більше про серію
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
психологія азарту
Більше статей
Основи покеру
Більше знань
Фіналка Main Event WSOP 2021
ІМЕНИННИКИ МІСЯЦЯ
ТРАВЕНЬ
Стівен Чідвік
Стівен Чідвік
Кріс Фергюсон
Кріс Фергюсон
Хоссейн Енсан
Хоссейн Енсан
1 /2
Дні народження травня
Опитування
Poker Gifts
Що подарувати любителю покеру?
Обрати ідею
Рейтинг
Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
Дивитись весь рейтинг
Опитування
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Джастін Бономо Джастін Бономо
57.2
2
Брін Кенні Брін Кенні
57.1
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
45.1
4
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.8
5
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.5
Дивитись весь рейтинг

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти