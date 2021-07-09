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Американець став переможцем "жіночої" фіналки WPT Venetian – відзначилися і двоє українців

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
9 липня, 15:20
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Чед Івслейдж підняв майже мільйон доларів на великому турнірі в Лас-Вегасі, обігравши за фінальним столом трьох дівчат
Чед Івслейдж - чемпіон WPT Venetian 2021
Чед Івслейдж - чемпіон WPT Venetian 2021 / Фото: Pokernews

Сьогодні вночі в Лас-Вегасі завершився великий турнір Світового покерного туру WPT Venetian. Івент в однойменному казино тривав аж п'ять днів, зібравши 1199 входів з бай-іном 5 тисяч доларів.

Переможцем турніру став американський гравець Чед Івслейдж. Фінальний стіл запам'ятався присутністю аж трьох представниць жіночої статі. Втім, жодній з них не вдалося дійти до хедз-апу. Кітті Куо вилетіла на шостому місці, Даніела Родрігес фінішувала п'ятою, а Кіна Інгленд замкнула топ-трійку.

У вирішальній битві Чед впевнено здолав Майкла Лянга, маючи істотну перевагу в стеці. У вирішальній роздачі Івслейджу з дамою і "дев'яткою" на руках прилетів стріт, тоді як його опонент пішов в олл-ін з дамою і "десяткою" і отримав лише сет (на стіл лягли J-10-10-K-8). Тріумф дозволив Чедові підняти найбільші призові у своїй кар'єрі – 910 тисяч доларів.

До слова, до призової зони також потрапили двоє українців. Сергій Баранов опинився 21-им, піднявши 32 тисячі доларів. У свою чергу, Валентин Шабельник завершив івент на 60 місці та отримав призові 15К.

Підсумки турніру WPT Venetian:

  1. Чед Івслейдж (США) – 910 тис. доларів
  2. Майкл Лянг (США) – 606,8 тис. доларів
  3. Кіна Інгленд (США) – 448,7 тис. доларів
  4. Тім МакДермотт (США) – 335,2 тис. доларів
  5. Даніела Родрігес (Колумбія) – 252,9 тис. доларів
  6. Кітті Куо (Тайвань) – 192,8 тис. доларів
  7. Арі Оксман (США) – 148,5 тис. доларів
  8. Хосе Барберо (Аргентина) – 115,6 тис. доларів

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