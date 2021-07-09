Американець став переможцем "жіночої" фіналки WPT Venetian – відзначилися і двоє українців

Чед Івслейдж підняв майже мільйон доларів на великому турнірі в Лас-Вегасі, обігравши за фінальним столом трьох дівчат

Чед Івслейдж - чемпіон WPT Venetian 2021 / Фото: Pokernews

Сьогодні вночі в Лас-Вегасі завершився великий турнір Світового покерного туру WPT Venetian. Івент в однойменному казино тривав аж п'ять днів, зібравши 1199 входів з бай-іном 5 тисяч доларів.

Переможцем турніру став американський гравець Чед Івслейдж. Фінальний стіл запам'ятався присутністю аж трьох представниць жіночої статі. Втім, жодній з них не вдалося дійти до хедз-апу. Кітті Куо вилетіла на шостому місці, Даніела Родрігес фінішувала п'ятою, а Кіна Інгленд замкнула топ-трійку.

У вирішальній битві Чед впевнено здолав Майкла Лянга, маючи істотну перевагу в стеці. У вирішальній роздачі Івслейджу з дамою і "дев'яткою" на руках прилетів стріт, тоді як його опонент пішов в олл-ін з дамою і "десяткою" і отримав лише сет (на стіл лягли J-10-10-K-8). Тріумф дозволив Чедові підняти найбільші призові у своїй кар'єрі – 910 тисяч доларів.

До слова, до призової зони також потрапили двоє українців. Сергій Баранов опинився 21-им, піднявши 32 тисячі доларів. У свою чергу, Валентин Шабельник завершив івент на 60 місці та отримав призові 15К.

Підсумки турніру WPT Venetian: