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Американець із Китаю порвав готель у вигляді гітари, вигравши мільйон у великому турнірі

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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27 січня, 19:49
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Алекс Йєн зумів обійти майже 2 тисячі опонентів та заробити 975 тисяч за перемогу у першому турнірі сезону World Poker Tour
Алекс Йєн виграв перший великий турнір у своїй кар'єрі
Алекс Йєн виграв перший великий турнір у своїй кар'єрі / Фото: WSOP

Тиждень тому стартував ювілейний, 20-ий сезон World Poker Tour. Першу велику подію Lucky Hearts Poker Open прийняв готель Seminole Hard Rock у Флориді.

Seminole Hard Rock Hotel &amp; Casino in Hollywood, Florida

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Бай-ін змагання становив 3500 доларів, а великий інтерес гравців змусив зробити одразу два стартові дні. Загалом на івент зареєструвалося 1928 покеристів.

У події взяли участь та зіркові гості, які потрапили до списку 248 призерів Зірка NFL Калаїс Кемпбелл фінішував 191-м (6,2К призових), а скандальний боєць ММА Колбі Ковінгтон за 102 місце отримав 8,4 тисячі.

Colby Covington a heavy favorite to beat Jorge Masvidal at UFC 272 – MMA Fighting

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Сьогодні вночі визначився тріумфатор Lucky Hearts Poker Open, призовий фонд якого склав 6,3 мільйона доларів при початковій гарантії 2М. Ним став американець китайського походження Алекс Йєн.

alex yen wpt poker

У хедз-апі покерист здолав досвідченого шведа Антона Вігга і заробив аж 975,2 тисячі доларів. Це найкращі призові Єна у кар'єрі, оскільки до цього Алекс загалом виграв менше 400К.

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Результати фінального столу Lucky Hearts Poker Open:

  1. Алекс Єн – 975,2 тис. доларів
  2. Антон Вігг – 650,1 тис. доларів
  3. Даніель Лазрус – 482,3 тис. доларів
  4. Ніколас Вердерамо – 361,1 тис. доларів
  5. Джошуа Кей – 272,8 тис. доларів
  6. Омар Лахдарі – 208 тис. доларів

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