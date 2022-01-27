Американець із Китаю порвав готель у вигляді гітари, вигравши мільйон у великому турнірі

Тиждень тому стартував ювілейний, 20-ий сезон World Poker Tour. Першу велику подію Lucky Hearts Poker Open прийняв готель Seminole Hard Rock у Флориді.
Бай-ін змагання становив 3500 доларів, а великий інтерес гравців змусив зробити одразу два стартові дні. Загалом на івент зареєструвалося 1928 покеристів.
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У події взяли участь та зіркові гості, які потрапили до списку 248 призерів Зірка NFL Калаїс Кемпбелл фінішував 191-м (6,2К призових), а скандальний боєць ММА Колбі Ковінгтон за 102 місце отримав 8,4 тисячі.
Сьогодні вночі визначився тріумфатор Lucky Hearts Poker Open, призовий фонд якого склав 6,3 мільйона доларів при початковій гарантії 2М. Ним став американець китайського походження Алекс Йєн.
У хедз-апі покерист здолав досвідченого шведа Антона Вігга і заробив аж 975,2 тисячі доларів. Це найкращі призові Єна у кар'єрі, оскільки до цього Алекс загалом виграв менше 400К.
Результати фінального столу Lucky Hearts Poker Open:
- Алекс Єн – 975,2 тис. доларів
- Антон Вігг – 650,1 тис. доларів
- Даніель Лазрус – 482,3 тис. доларів
- Ніколас Вердерамо – 361,1 тис. доларів
- Джошуа Кей – 272,8 тис. доларів
- Омар Лахдарі – 208 тис. доларів