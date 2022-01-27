Американець із Китаю порвав готель у вигляді гітари, вигравши мільйон у великому турнірі

Алекс Йєн зумів обійти майже 2 тисячі опонентів та заробити 975 тисяч за перемогу у першому турнірі сезону World Poker Tour

Алекс Йєн виграв перший великий турнір у своїй кар'єрі / Фото: WSOP

Тиждень тому стартував ювілейний, 20-ий сезон World Poker Tour. Першу велику подію Lucky Hearts Poker Open прийняв готель Seminole Hard Rock у Флориді.

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Бай-ін змагання становив 3500 доларів, а великий інтерес гравців змусив зробити одразу два стартові дні. Загалом на івент зареєструвалося 1928 покеристів.

У події взяли участь та зіркові гості, які потрапили до списку 248 призерів Зірка NFL Калаїс Кемпбелл фінішував 191-м (6,2К призових), а скандальний боєць ММА Колбі Ковінгтон за 102 місце отримав 8,4 тисячі.

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Сьогодні вночі визначився тріумфатор Lucky Hearts Poker Open, призовий фонд якого склав 6,3 мільйона доларів при початковій гарантії 2М. Ним став американець китайського походження Алекс Йєн.

У хедз-апі покерист здолав досвідченого шведа Антона Вігга і заробив аж 975,2 тисячі доларів. Це найкращі призові Єна у кар'єрі, оскільки до цього Алекс загалом виграв менше 400К.

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Результати фінального столу Lucky Hearts Poker Open: