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А спати коли? Амбітний телеведучий зібрався провести 50 годин стріму без перерви

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
2 грудня, 20:10
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Майкл Лонкар має намір потрапити до Книги рекордів Гіннеса за встановлення рекорду за тривалістю покерного стріму
Майкл Лонкар замахнувся на покерний рекорд
Майкл Лонкар замахнувся на покерний рекорд

Багато покеристів схиблені не лише на перемогах в івентах, а й на встановленні різних рекордів. Так, наприклад, днями стример із Литви встановив рекорд з найшвидшого проведення тисячі годин в онлайні.

На інший стрімінговий рекорд зазіхнув американський ведучий та блогер Майкл Лонкар. Стрімер поставив собі за мету – провести 50 годин безперервного стриму на Twitch без затримок. В анонсі хлопець пояснив причини такого бажання.

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"З моменту початку стрімінгу я три роки мріяв зарядити такий марафон і цих вихідних, нарешті, це станеться! Момент ідеальний!

У неділю стартує OSS із купою класних турнірів прямо з ранку. Деталі я повідомлю пізніше, а поки мене хвилює лише одне питання: як багато кави та енергетиків мені знадобиться, щоб впоратися?"

Очікується, що марафон стартує 4 грудня та охопить аж 20 турнірів серії. Зазначимо, що попередній рекорд належить одразу двом покеристам – Бену Спреггу та Тому Маансвінкелю. У 2019 році кожен із них провисів на стрімі по 24 години. Однак першим це зробив Том і потрапив до Книги рекордів Гіннеса.

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